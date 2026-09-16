Custonaci, Giornata Tricolore: a confronto sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo

16/09/2026 18:16:00

La posizione dell’Italia nel Mediterraneo, i rapporti con il Nord Africa, la sicurezza, l’insularità e le politiche europee. Sono i temi che arriveranno a Custonaci sabato 26 settembre, per la Giornata Tricolore 2026.

L’appuntamento è alle 10 a Villa Zina Park Hotel, dove si terrà l’incontro “Scenari e prospettive per un’Italia euromediterranea”, promosso dal Centro Studi Dino Grammatico e sponsorizzato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR Group) del Parlamento europeo, con il patrocinio della Fondazione Alleanza Nazionale.

Dalla sicurezza ai rapporti con il Maghreb

Il filo conduttore dell’incontro sarà il ruolo dell’Italia lungo la frontiera meridionale dell’Unione europea.

Si parlerà di politiche di vicinato e rapporti con i Paesi della sponda nordafricana, ma anche di sicurezza nel Mediterraneo allargato, insularità, coesione territoriale e programmazione comunitaria.

Questioni che, viste dalla Sicilia occidentale, hanno una ricaduta particolarmente concreta: la posizione geografica dell’Isola la colloca infatti al centro delle relazioni tra Europa e Mediterraneo.

Da Isabella Rauti a Ruggero Razza

Tra gli interventi annunciati c’è quello di Isabella Rauti, sottosegretaria di Stato alla Difesa, che affronterà il tema della sicurezza nel Mediterraneo allargato.

Parteciperà Ruggero Razza, europarlamentare e presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi del Maghreb.

Al confronto prenderanno parte anche la deputata Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera e responsabile nazionale del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno e la coesione sociale, e i senatori Raoul Russo e Roberto Menia.

Bica, Rallo e il Centro Studi Dino Grammatico

La prospettiva regionale sarà affidata a Giuseppe Bica, deputato all’Assemblea regionale siciliana e vicepresidente della Commissione “Esame delle attività dell’Unione Europea”.

Interverrà anche il saggista Michele Rallo, presidente del Comitato scientifico del Centro Studi Dino Grammatico, con una lettura storica delle questioni al centro dell’incontro.

Ad aprire i lavori sarà Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci e presidente del Centro Studi Dino Grammatico. A condurre sarà Maurizio Miceli, consigliere comunale di Trapani e consigliere del Libero Consorzio Comunale.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è affrontare dalla Sicilia occidentale questioni che normalmente vengono discusse a Bruxelles o a Roma, provando a leggere il territorio non soltanto come margine meridionale dell’Europa, ma come uno dei luoghi direttamente interessati dalle dinamiche euromediterranee.

La Giornata Tricolore 2026 si terrà dunque sabato 26 settembre, dalle ore 10, a Villa Zina Park Hotel di Custonaci. L’ingresso è libero.



