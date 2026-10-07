Marsala, fare teatro costa troppo: la compagnia “Con Voi” trasloca a Mazara

07/10/2026 12:19:00

A Marsala fare teatro amatoriale sta diventando un lusso. Almeno secondo l’associazione teatrale culturale “Con Voi”, che quest’anno ha deciso di non portare in scena in città il tradizionale spettacolo dialettale.

Niente Teatro Impero, niente Teatro Sollima. La compagnia ha scelto di trasferire lo spettacolo a Mazara del Vallo, puntando il dito contro quella che definisce una burocrazia sempre più pesante e, soprattutto, contro i costi necessari per utilizzare gli spazi teatrali comunali.

“Costi che una compagnia amatoriale non può sostenere”

La decisione è stata annunciata dal direttivo dell’associazione.

“Con Voi” spiega che negli ultimi anni gli adempimenti legati alla richiesta dei teatri cittadini sarebbero progressivamente aumentati, nonostante alle associazioni fosse stato promesso uno snellimento delle procedure.

Secondo la compagnia, il risultato è invece un meccanismo che comporta “un enorme ed ingiustificato esborso economico che le compagnie di tipo amatoriale non possono permettersi”.

Ed è questo il punto centrale della protesta: per continuare a recitare a Marsala, sostengono dall’associazione, sarebbe necessario aumentare sensibilmente il prezzo dei biglietti.

“Non vogliamo chiedere 15 euro a spettatore”

La compagnia rivendica anche il valore sociale e culturale del teatro dialettale.

“Gli spettacoli teatrali, soprattutto quelli di natura dialettale, rappresentano un substrato culturale che dovrebbe essere di accesso a qualsiasi categoria di pubblico, dai benestanti ai non benestanti”, scrive il direttivo.

Da qui la scelta di non scaricare i maggiori costi sul pubblico: “Non riteniamo opportuno dover chiedere 15 euro di biglietto a persona per poter coprire le spese burocratiche”.

Una scelta che diventa dunque anche una contestazione politica e culturale: se utilizzare un teatro pubblico diventa troppo costoso per una compagnia amatoriale, il rischio è che quegli stessi spazi siano sempre meno accessibili proprio alle realtà culturali locali.

Lo spettacolo si farà a Mazara

“Con Voi” non interrompe comunque la propria attività. Lo spettacolo che abitualmente viene rappresentato a Marsala si farà, ma a Mazara del Vallo.

Data e luogo saranno comunicati nei prossimi giorni.

Resta invece aperta una questione che riguarda non soltanto questa compagnia: quanto costa oggi, davvero, fare teatro nei teatri comunali di Marsala? E soprattutto, le procedure e le tariffe attuali aiutano le associazioni culturali cittadine oppure finiscono per accompagnarle gentilmente verso i teatri dei Comuni vicini?

Nel caso di “Con Voi”, almeno per quest’anno, la risposta è già arrivata.



