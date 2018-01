Agostino Licari/2: "Mettiamo ordine nelle tasse. Gli attacchi del Pd? non vanno bene"

13/01/2018 06:00:00

Vice sindaco Agostino Licari, che è successo con tutti questi accertamenti per i tributi comunali inviati a chi già aveva pagato?



Diciamo una cosa, qualche errore c'è stato e ci dispiace. Abbiamo però un dato: 1 milione e 300 mila euro di tasse evase che sono state recuperate. Contribuenti che non pagavano.

Tutti cinesi?

No, anche qualche grosso imprenditore, qualche professionista.

Ci sono cartelle grosse?

Si, me ne ricordo una di 70 mila euro.

Impresa o professionista?

Una attività commerciale grossa. Poi c'è qualche palazzinaro che si era dimenticato di qualche immobile. C'è anche il cittadino che aveva dimenticato di dichiarare che quella era una prima casa e questo si sistema con delle scuse e abbiamo detto che non occorre fare la fila o rivolgersi al consigliere di turno ma mandare una mail, una pec. Vi annulleranno la cartella, se è da annullare. Quello inviato non è una cartella ma è un avviso bonario.

Sarà sempre così?

No, abbiamo dovuto fare così perché era necessario sistemare la banca dati. Abbiamo preso il catasto e allineato con la banca dati.

Ci sarà una tariffazione più serena?

Se paghiamo tutti, paghiamo di meno. Dal 2015 al 2017 avevamo l'obiettivo di mettere ordine e lo abbiamo raggiunto. Avevamo un disavanzo di 18 milioni di euro nel 2015 e siamo a 15 milioni, abbiamo ridotto il debito del Comune da 44 milioni a 40 milioni di euro. Abbiamo cercato di mettere ordine mantenendo i servizi seppure con poche risorse visto i tagli dallo Stato e dalle Regioni.

Il gruppo consiliare del PD, con la collaborazione della segretaria comunale del circolo, hanno presentato una interrogazione che riguardava l'efficientamento idrico della città. In poche parole chiedevano come mai il Comune non avesse risposto alla richiesta della ditta che si è mostrata disponibile ad effettuare i lavori, facendo così un grave danno alla Città e al privato che aspetta. Questo quello che sostiene il PD. Che ne pensa lei e se dice chi è questo privato? Interessante la vicenda...

Non è mia la competenza ma risponderò seguendo la linea dell'Amministrazione. Il criterio è quello di fare l'efficientamento utilizzando l'efficentamento previsto ad esempio dai fondi Jessica. La norma prevede la possibilità di ammortizzare i costi così da fare risparmi nel tempo. Noi abbiamo fatto questo tipo di scelta.

Ma il tema sollevato dal PD è vero? C'è una richiesta di un privato che giace senza risposta?

Ci sono più imprese che hanno presentato più progetti, si tratta quasi di una sorta di gara. L'amministrazione sta valutando con i piedi di piombo. E si risponderà, l'Amministrazione si muove con massima trasparenza, e tutto ciò può creare qualche ritardo.

Il PD si è riunito dopo le elezioni regionali e scrive un documento duro nei confronti dell'Amministrazione imputando una serie di colpe e di ritardi. Documento sottoscritto dalla segretaria e anche da tutti i consiglieri comunali. Chiediamo a lei come vice sindaco, cosa sta accadendo?

Il PD ha fatto due direzioni, quella del 31 luglio era tutta rose e fiori, poi non si è capito bene cosa sia successo.

Si chiama disturbo bipolare....

Diciamo che qualcuno diceva in medium stat virtus, la verità sta in mezzo tra quello che è successo a luglio e quello che è successo a novembre. C'è un momento di difficoltà, di incomprensione. A breve ci sarà un momento per chiarire quello che è successo. Mi risulta che il gruppo consiliare sta riflettendo su questa posizione e speriamo di venirne a capo. Non va bene così, soprattutto no va bene per la città. Gli attacchi del PD in consiglio comunale non vanno bene.

Anche Daniele Nuccio attacca l'Amministrazione. Resta solo Linda Licari?

Mah, è normale che ci siano anche modi diversi di vedere le cose. L'importante è poi incontrarsi.

Licari, è pronto per il 2020 per la candidatura a sindaco?

A me piace la politica, l'amministratore l'ho fatto a corrente alternata. Non faccio il politico di professione. Alberto Di Girolamo è un mio grande amico e mi ha trascinato in questa avventura. L'ho fatto perchè me lo ha chiesto il sindaco che è una persona per bene, che non ha altri fini e lavora tantissimo.

Una risposta sulla trasparenza della pubblicità del cartellone teatrale ce la dà?

Noi abbiamo fatto un bellissimo cartellone di qualità, purtroppo non siamo riusciti a comunicare bene il cartellone e dobbiamo fare mea culpa sulla comunicazione. Speriamo di recuperare. Abbiamo sbagliato la comunicazione.