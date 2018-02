3° prova di Coppa Sicilia: 5 su 30 i trapanesi

10/02/2018 22:14:00

Pochi minuti fa (sera di sabato 10 febbraio 2018) si sono concluse le ultime delle trenta batterie eliminatorie in svolgimento al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) della 3° prova di Coppa Sicilia 2017/2018 per quanto riguarda la gara riservata agli atleti delle categorie di base (1°-2°-3°), in corso dal 2 febbraio scorso. Detto già dell'affermazione di un tesserato Fi.Bi.S. Trapani nella gara delle categoria di eccellenza, si stanno difendendo gli atleti trapanesi anche nell'altro tabellone. Sono cinque su trenta, infatti, i vincitori di batteria provenienti da csb della provincia, che hanno superato le proprie eliminatorie nelle rispettive categorie. Si sono qualificati le 1° categorie Antonino Navetta, trapanese tesserato presso il csb Selinus di Castelvetrano e Paolo Lucchesi, del csb Bilia Club di Partinico (Pa); le 2° categorie Francesco Ippolito, salemitano del csb Biliardi Cappuccini e Tommaso Landa, partinicese del Bilia Club; la 3° categoria partinicese Giuseppe Salvia, tesserato anche lui al csb Selinus di Castelvetrano.

Domani i cinque atleti a partire dai sedicesimi di finale si contenderanno la prova, in un tabellone tennistico che prevede l'handicap dell'8% a categoria in favore della categoria inferiore.

Luci ed ombre nel sorteggio per i trapanesi, con i compagni di csb Landa e Lucchesi costretti a sfidarsi nel primo turno e con Navetta che ha pescato in maniera fortunosa uno degli unici due 'bye' ed è già agli ottavi di finale.