Spettacolo al New Games & Billiards arriva il campione Matteo Gualemi!

19/02/2018 21:45:00

Arriva una delle "stecche" più grandi del panorama mondiale al csb "New Games & Billiards" di Castelvetrano (Tp): nella sala di Andrea Bonura, Giuseppe Di Giovanni e Mauro Cuccia da lunedì 12 a giovedì 16 marzo sarà ospite d'eccezione Matteo Gualemi, atleta fiorentino classe 1988 campione del mondo di 5 birilli a Milano 2015 e campione d'Europa in carica, col titolo vinto in Germania, a Brandeburgo nel 2017. Gualemi, oltre ad aver vinto i due titoli individuali più importanti del panorama mondiale, è un quattro volte campione italiano a squadre (con l' "All Green Bassa Marea" dal 2010 al 2013), campione italiano della categoria Nazionali nel 2013 (battuto in finale il suo maestro Carlo Cifalà), campione italiano AICS 2018 e campione europeo a squadre col "gilet azzurro" della Nazionale nel 2013 e nel 2015.

Il mese di marzo sarà pieno di grandi avvenimenti per il csb in questione, con l'appuntamento della 5° prova del campionato Fibis Trapani individuale di 2° categoria (nella settimana dove sarà in sala il "campione"), e con la 5° prova del torneo "principe" del circuito Fibis Sicilia, la Coppa Sicilia (19-25 marzo).

Il campione toscano, nei giorni in cui sarà presente in sala, sarà a libera disposizione di tutti gli appassionati per scambiare opinioni e "colpi" sul tavolo da gioco.

Sarà un'occasione importante per tutti gli amanti del "panno verde" siciliani, che potranno godere dello spettacolo offerto da uno dei più talentuosi atleti mai esistiti.