Il weekend sportivo ritrova la luce la Lighthouse Trapani

19/02/2018 21:02:00

Terzo e penultimo weekend di febbraio, a voi Lettori, come al solito, il "recap" di quanto avvenuto alle principali realtà sportive di Marsala e dell'intera provincia di Trapani in questo fine-settimana:



Calcio: Nel girone C di Serie C si è giocata la 26° giornata (7° del girone di ritorno) ed il Trapani ha battuto al "Provinciale" la Paganese per 4-1: i granata, dopo essere andati in svantaggio (13' Cuppone) ha dilagato con Scarsella (37'), Evacuo (38'), Marras (61') e Campagnacci (85'). I granata di mister Alessandro Calori consolidano così il secondo post e rosicchiano due punti alla capolista Lecce (0-0 in casa della Sicula Leonzio) e tre punti al Catania (distrutto 5-0 in casa del Monopoli). Nel girone I di Serie D è accaduto l'impensabile: seconda vittoria esterna consecutiva del Paceco 1976 di mister Ciccio Di Gaetano, che nella 24° giornata (7° di ritorno) grazie al gol di Colace al 35' vince 0-1 sul campo del Palazzolo. A Palazzolo Acreide (Sr) i rossoargento "godono amaramente", in quanto se avessero vinto lo scontro diretto interno la settimana scorsa contro l'Ebolitana sarebbero oggi a -2 dalla soglia che permette quantomeno la disputa dei playout salvezza in gara unica in trasferta, invece degli attuali -8. Nel girone A di Eccellenza Sicilia si è disputato il 23° turno (8° di ritorno), col Marsala che ha vinto in maniera imperiosa sul campo della Parmonval per tre reti a zero (gol di Manfrè al 31', Testa al 49' e Candiano al 75'), mantenendo quattro punti di vantaggio sul Licata (6-0 al Città di Casteldaccia) e sul Dattilo Noir (5-1 sul Kamarat). Per quanto riguarda le altre due trapanesi, pari interno dell'Alba Alcamo (0-0 contro il Canicattì) e brutta sconfitta casalinga per il Mazara (0-1 contro il Nuova Città di Caccamo) che fa scivolare al momento gli uomini del presidente Filippo Franzone fuori dalla zona playoff. In Prima Categoria Sicilia il Marian Strasatti strappa un punto contro il Balestrate (1-1) nella 17° giornata (4° di ritorno) del girone A, mentre infine in Serie C Sicilia femminile il Marsala cade in casa contro la capolista Ludos Palermo (0-3) nella 9° giornata di campionato (2° del girone di ritorno), spegnendo le speranze di vittoria del campionato.



Calcio a 5: Gran colpo del Marsala Futsal: nella gara interna contro il C.U.S. Palermo valida per la 19° giornata (6° del girone di ritorno) i lilibetani del tecnico Enzo Bruno si impongono per 3-1. E' Pizzo il "mattatore" del match, autore di tutte le reti azzurre. Salvezza vicina per capitan Daniele Trotta e compagni.



Pallavolo: 17° giornata (3° del girone di ritorno) nel girone I di Serie B2 femminile, con la Geolive Primeluci Castelvetrano che sono uscite sconfitte dal campo della Pro Volley Team Modica 75. Per le selinuntine un 3-0 frutto di tre parziali combattutissimi, ma tutti persi dalle donne care al presidente Santo Catalano. Nessuna variazione in graduatoria in quanto la "zona rossa" rimane a -5 con la Prisma Asem Bari inaspettatamente sconfitto in casa dal fanalino di coda (era a quota 0 punti!) Volley Torretta... una partita che in altre categorie, o meglio ancora in altri sport, avrebbe allertato l' "ufficio inchieste".





Pallacanestro: Risorge la Pallacanestro Trapani, e lo fa nel momento meno ovvio: nella 22° giornata (6° del girone di ritorno) la Lighthouse viene fuori dal tunnel battendo col punteggio di 88-74 (gara mai in discussione) la corazzata e capolista Novipiù Casale Monferrato, guadagnando due punti vitali in graduatoria. Nel girone Granata Nord di Serie D Regionale, invece, nel tunnel ci entra la Nuova Pallacanestro Marsala che dopo la pesante sconfitta patita a Torrenova (Me) la domenica precedente, perde in casa nel match valido per la 17° giornata (6° di ritorno) contro lo Sporting S. Agata per 43-62.



Biliardo: Nel weekend si è giocato sia nel circuito regionale Fibis Sicilia che in quello provinciale Fibis Trapani. Si è disputata la 2° tappa (3° e 4° giornata) del campionato regionale a squadre di giocatori di categoria di eccellenza al csb "Black Jack" di Cerda (Pa). In classifica, a monte dell'ultima tappa (5° e 6° ed ultima giornata), guida la squadra 'Agrigento' a quota 9 punti, seguita da 'Trapani' a 7, 'Palermo' a 5 e 'Messina' a 3. Si è giocato in provincia invece il campionato individuale di 1°, di 2° e di 3° categoria. La 1° categoria (al csb "Calatafimese" di Calatafimi-Segesta (Tp) ) ha visto primeggiare Davide Granata (Il Barone) che ha battuto in finale Antonino Navetta (Selinus) per 2-1; la prova di 2° categoria (al csb "Bilia Club" di Partinico (Pa) ) è stata vinta da Francesco Papa (Calatafimese) per 2-1 in finale su Paolino Manfrè (New Games & Billiards) mentre la tappa di 3° categoria (al csb "Biglie & Birilli" di Marsala (Tp) ) se l'è aggiudicata Giacomo Bonanno (Biglie & Birilli) che ha battuto in finale per 2-1 Luca Ingrassia (Il Barone).



