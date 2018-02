Tentano di rubare una vecchia Panda. Arrestata una coppia ad Alcamo

24/02/2018 14:07:00

Sono stati beccati mentre tentavano di rubare una Panda, vecchio modello, ad Alcamo. I carabinieri hanno così arrestato una coppia di Terrasini per furto aggravato. E' successo tutto ieri notte, in viale Italia, ad Alcamo. I carabinieri hanno notato la coppia che, con fare sospetto, si avvicinava alla Panda, parcheggiata in una zona appartata. Dario La Perna, 31enne, ed Emiliana Madonia, 35enne, entrambi palermitani, sono volti già noti ai militari dell’Arma a causa dei loro numerosi precedenti penali. La Perna infatti è già gravato da un divieto di ritorno nel comune di Alcamo fino al 2020, applicatogli a seguito di alcuni reati perpetrati proprio nel centro alcamese.



I militari del NOR, collocatisi in un punto in modo tale da non essere visti dai malfattori, hanno notato che mentre la donna fungeva da palo, in pochi secondi l’uomo, utilizzando un arnese da scasso, riusciva ad aprire il veicolo e ad introdursi all’interno invitando, quindi, la sua complice a salire rapidamente dal lato passeggero.

A questo punto gli uomini del Radiomobile decidevano di intervenire riuscendo a bloccare l’uomo e la donna che in quel mentre erano già pronti ad allontanarsi a bordo del mezzo.

I due sono stati dunque tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della Compagnia di Alcamo, nella mattinata successiva sono stati condotti presso il Tribunale di Trapani per essere sottoposti a processo per direttissima.

L’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti di entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il loro domicilio di Terrasini.