Marsala riceve Brescia. Sfida alle lombarde non sarÃ  delle piÃ¹ agevoli

10/03/2018 20:20:00

Proviene da tre vittorie consecutive in campionato (Montecchio, Caserta e Baronissi, ndr) la squadra di Marsala. La truppa di Campisi parteciperà così a pieno titolo alla corsa salvezza che sta rendendo avvincente il finale di stagione. Nelle ultime giornate di torneo nei bassifondi della classifica i giochi si sono riaperti anche per la mancanza di risultati da parte di Perugia che maturava un cospicuo vantaggio di nove punti sulla penultima, la Sigel Marsala Volley. Distanza che si è sensibilmente ridotta col trascorrere delle settimane al misero distacco di due punti e con lo scontro diretto interno in Sicilia ancora da avere luogo.

Per la 29^giornata (12°turno del girone di ritorno) riecco Marsala a distanza di due settimane (dopo aver ricevuto le venete di Montecchio) tornare a giocare tra le mura amiche del PalaBellina. Avversaria domani all'insolito orario di inizio fissato per le 16,00 sarà la Savallese Millenium Brescia, terza forza del campionato con cinquantasette punti. Uno in meno dell'Ubi San Bernardo Cuneo dell'ex Ludovica Guidi. Brescia nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso proviene dal brillante successo sulla Battistelli San Giovanni in Marignano, in una partita che ne ha sancito di fatto sulle adriatiche il sorpasso in classifica. Nella gara di andata Marsala portò le Leonesse di casa al quarto set, essendosi aggiudicato la terza frazione. Si consumò una delle migliori performance in trasferta della stagione per Marsala, poichè riuscì a tenere testa a una squadra in quel momento in serie positiva da sei partite. Se vorranno ottenere qualcosa dall'incontro in oggetto le locali dovranno porre rimedio agli attacchi dell'attaccante Francesca Villani (lo scorso anno protagonista della storica promozione in A1 della Lardini Filottrano). Si prospetta un impegno di campionato probante che vede favorite senza ombra di dubbio le ospiti.

Finanche il sestetto allenato da coach Mazzola è una delle squadre che a gennaio (come il Marsala tra l'altro, ndr) si è mossa di più sul mercato. Accennato della centrale Guidi che è andata a rinfoltire le fila di Cuneo, in entrata si registrano gli innesti di Angela Gabbiadini, schiacciatrice-ricettore classe 1992 (la quale aveva cominciato in quel di Marsala la corrente stagione) e soprattutto della intramontabile "miss muro" Simona Gioli, classe '77 nativa di Rapallo (Liguria). Un nome che non necessita di presentazioni in quanto ex colonna della Nazionale italiana e simbolo vincente del volley di casa nostra dell'ultimo ventennio. Due titoli mondiali e due Europei inclusi nel nutrito palmares personale. Gioli dallo scorso gennaio è stata arruolata, tornando a giocare al PalaGeorge, dopo che nella passata stagione militava nella Metalleghe Montichiari. Insomma, come viene naturale dire: ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella giornata di sport.

Nel concentramento del "Fortunato Bellina" deputati a dirigere le operazioni di gara saranno il 1°arbitro Roberto Pozzi di Alessandria e il 2° arbitro Frederick Moratti di Frosinone.

Emanuele Giacalone