Coppa Sicilia a Caltagirone vincono Maucieri e Tirella

12/03/2018 02:15:00

Si è conclusa la 4° prova di Coppa Sicilia specialità Stecca al csb "Kalat Biliardi" di Caltagirone (Ct), con entrambi i tabelloni finali (quello riservato alle categorie di eccellenza e quello riservato alle categorie di base) che si sono svolti ieri, domenica 11 marzo 2018. Nel nostro ultimo articolo avevamo parlato dei due qualificati del comitato Fibis Trapani al tabellone finale delle categorie di base Antonino Chiofalo, 2° categoria castelvetranese del New Games & Billiards 2013 e Angelo Sammartano, 3° categoria marsalese de Il Barone, questi due atleti nel corso della settimana sono rimasti gli unici due trapanesi a staccare il "pass" per il girone finale. Il torneo riservato alle categorie 1°, 2° e 3° con handicap di categoria dell'8% è stato vinto da Dario Tirella, atleta di Modica (Rg) (Scuola La Biglia) di 2° categoria che in finale ha battuto l'esperto Francesco Bellini, concittadino e compagno di csb per 2-0. Per quanto riguarda i trapanesi, sia Chiofalo che Sammartano si sono fermati agli ottavi di finale.

Nel tabellone unico a 16 atleti riservato alle categorie Nazionali Professionisti, Nazionali e Master con handicap di categoria del 4% invece l'ha spuntata ancora una volta Vincenzo Maucieri, già vincitore della scorsa tappa in quel di Cerda (Pa), master siracusano tesserato presso Il Barone di Marsala (Tp). Maucieri in finale ha superato per 2-0 Alessandro Parisi, master di Priolo Gargallo (Sr).

La Coppa Sicilia 2017/2018 torna con la 5° e penultima prova dal 19 al 25 marzo a Castelvetrano (Tp), presso il csb "New Games & Billiards 2013" di Andrea Bonura, Giuseppe Di Giovanni e Mauro Cuccia, csb dove a partire da oggi, lunedì 12 marzo fino a giovedì 15 marzo sarà ospite il campione del mondo di Milano 2015 e campione europeo in carica Matteo Gualemi.

Il circuito regionale torna nel weekend, quando proprio presso il csb "Kalat Biliardi" di Caltagirone (Ct) andranno in scena le ultime due giornate (5° e 6°, 2° e 3° del girone di ritorno) del Campionato Regionale a Squadre per atleti di categoria di eccellenza 2018. Come per le altre tappe, l'appuntamento è sulla pagina Facebook di Tp24 per la diretta dell'evento, sabato 17 e domenica 18 marzo.

I prossimi appuntamenti col biliardo sportivo riguardano invece il circuito provinciale (ndr: si è giocato lunedì 5 marzo 2018 l'11° giornata del campionato Fibis Trapani a squadre, il report lo troverete sulla nostra testata nelle prossime ore), con la 5° ed ultima prova del campionato invididuale 2017/2018 per categorie (1°, 2° e 3°): le batterie eliminatorie si giocano a partire da oggi, lunedì 12 marzo 2018 fino a venerdì 16 marzo, con i tabelloni finali in programma domenica 18 marzo 2018. La 1° e la 3° categoria sono in programma a Marsala (Tp) presso il csb "Il Barone", mentre la 2° categoria è in programma a Castelvetrano (Tp) presso il csb "New Games & Billiards 2013".



(Ndr: tutti i risultati, le classifiche, i punteggi ed i ranking li trovate sui portali BiliardoGare, Fibis Sicilia e Fibis Trapani)