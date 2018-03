Uil, rinnovati i vertici in provincia di Trapani

12/03/2018 00:48:00

Continua la stagione congressuale dei sindacati anche in provincia di Trapani. La Uil ha eletto i vertici delle varie sezioni del sindacato, dal turismo alla polizia penitenziaria, ai trasporti.

D'ANGELO ALLA GUIDA DI UILTUCS

Mario D’Angelo è stato confermato alla guida della Uiltucs Trapani, il sindacato di categoria che si occupa dei lavoratori dei settori del turismo, commercio e servizi, in occasione dell’11° congresso “Insieme per disegnare il futuro” che si è svolto nei locali della Uil Trapani.

Sono stati chiamti, inoltre, a fare parte del consiglio territoriale Giampaolo Anselmi, Desio Ferro, Gaetano Cassisa, Paolo Ruggirello, Cecilia Romano, Pietro Catanese, Gianni Torregrossa, Enza Di Natale, Vito Curatolo, Alberto Fontana, Pietro Sammartano, Giovanni Catalano, Antonio Monaco, Rosalia Pellegrino, Emanuele Di Pietra, Brigida Colicchia Sanacore, Patrizia Genna.

“Turismo, commercio e servizi – afferma D’Angelo – sono tre settori tra di loro strettamente legati e che in un territorio come il nostro dovrebbero trainarne l’intera economia. Nei fatti, purtroppo, questi settori sono duramente colpiti dalla crisi e da scelte politiche poco oculate o quanto meno non molto lungimiranti. L’impegno del sindacato è stato negli anni, e continuerà ad essere in futuro, al massimo per tutelare i lavoratori da noi rappresentati”.

Hanno preso parte, tra gli altri, al congresso di ieri la segretaria generale Uiltucs Sicilia Marianna Flauto e il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

TUMBARELLO SEGRETARIO UIL TRASPORTI

Giuseppe Tumbarello è stato confermato segretario generale Uil Trasporti Trapani in occasione del decimo congresso territoriale “Uil Trasporti si può – Passione e competenza per immaginare il nuovo e progettarlo” che si è svolto stamattina nei locali della Uil Trapani. Insieme a lui sono stato eletti nella segreteria territoriale Francesco Gianno, Giorgio Macaddino, Raffaele Parisi e Aldo Vaccaro.

“Le priorità sul nostro territorio – afferma Tumbarello – sono tante. A partire da Birgi, che attualmente vive una condizione a dir poco preoccupante, fino alla gestione delle tante emergenze che si presentano di giorno in giorno. La Uil Trasporti è sempre stata attenta alle esigenze dei lavoratori del comparto, e continuerà a farlo sempre con il massimo impegno a tutela dei diritti di chi opera in un settore tanto importante per questa provincia”.

Presenti questa mattina il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello che ha presieduto i lavori e il segretario generale Uil Trasporti Sicilia Agostino Falanga al quale sono state affidate le conclusioni.

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA, GIOACCHINO VENEZIANO CONFERMATO SEGRETARIO

La Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria ha celebrato il congresso regionale a Caltanissetta e riconfermato all’unanimità il trapanese Gioacchino Veneziano, segretario generale uscente.

Veneziano è un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Nucleo Operativo Traduzione di stanza presso la Casa Circondariale di Trapani quindi un uomo di trincea, che opera ancora in messo ai colleghi, quindi profondo conoscitore delle problematiche della Polizia penitenziarie delle carceri , con una lunga esperienza sindacale alle spalle – ha ricoperto anche il ruolo di segretario generale della UILPA di Trapani - Veneziano sarà affiancato per i prossimi quattro anni dai colleghi Francesco Salotta, Paolo Duran, Marco Drago e Antonella Orlando;a Francesco Barresi è stato assegnato dal Consiglio regionale il ruolo di presidente della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia.

Al centro dei lavori, svoltisi alla presenza del segretario generale Angelo Urso e del segretario nazionale Armando Algozzino, gli effetti della legge Madia, colpevole, secondo il sindacato, di avere eliminato 1.000 poliziotti in Sicilia e bloccato le assunzioni, provocando un ulteriore innalzamento dell’età media degli operatori della Polizia Penitenziaria.

“Produciamo sicurezza nelle carceri – ha spiegato il segretario Veneziano – ed è chiaro che, per garantire il ridimensionamento di reati, evasioni ed eventi critici il dato anagrafico risulta fondamentale: se, da un lato, l’esperienza di un ultracinquantenne rappresenta un patrimonio prezioso, dall’altro occorre personale giovane a tutela dell’ordine”.

“Durante il mio mandato – continua Veneziano, di recente rieletto anche in qualità di segretario generale provinciale della UILPA Polizia Penitenziaria di Trapani – chiederò risorse per intervenire sulle strutture penitenziarie, molte delle quali sono vetuste e inadeguate”.

Una necessità condivisa da tutti i segretari generali provinciali eletti nel corso dei congressi territoriali svoltisi nei giorni scorsi: Calogero Speziale (Agrigento) Armando Algozzino (Catania) Carmelo Arcarisi (Caltanissetta), Paolo Duran (Palermo) , Sebastiano Nardo (Siracusa), Francesco Salotta (Enna), Davide Migliorisi (Ragusa) e Francesco Barresi (Messina).

“Siamo il sindacato della denuncia – spiega Veneziano – perché riteniamo che il nostro ruolo sia quello di rendere note alla collettività le condizioni dei luoghi di lavoro in cui opera il personale della Polizia Penitenziaria, questo è il ruolo che gli iscritti ci assegnano”.

Il congresso ha inoltre rappresentato l’occasione per accendere i riflettori sull’attuale condizione della popolazione detenuta in Italia, con particolare attenzione rivolta agli stranieri, la cui incidenza supera il 34%: la fetta più ragguardevole proviene dal Marocco (3.693) seguito dall’Albania (2.603), dalla Romania (2.590) , dalla Tunisia (2.117) e dal Niger (1.187).

In Sicilia il dato complessivo dei detenuti presenti si attesta a 6.385 unità: 1.199 sono stranieri e 5.186 sono italiani.

Cifre che fanno dell’isola la terza regione italiana per numero di ristretti, superata soltanto dalla Campania e dalla Lombardia e che, come ha sottolineato Veneziano nella relazione congressuale, espongono ad emergenze legate all’insufficienza numerica della Polizia Penitenziaria rispetto alle esigenze detentive.

“L’apertura di interi reparti a Siracusa, Trapani , Palermo e Caltagirone – spiega – è stata fronteggiata con l’incremento di sole cento unità: un numero ridicolo, a fronte dell’aumento di oltre mille posti detentivi”.

Un quadro spesso drammatico, che ha visto la UILPA Polizia Penitenziaria è impegnata in un’azione di protesta indirizzata all’Amministrazione Penitenziaria “dalla quale – precisa ancora Veneziano – è giunta qualche unità in più, ben poca cosa, ovviamente, rispetto al reale fabbisogno”.

L’auspicio, per il futuro, è quello di un’ Amministrazione “amica” a tutti i livelli di responsabilità, con dirigenti più consapevoli della necessità di fornire maggiore sicurezza al personale.

Come sottolineato da Angelo Urso e da Armando Algozzino, i dati del tesseramento sul territorio siciliano confermano attualmente la UILPA Polizia Penitenziaria quale prima realtà confederale nell’isola.

RALLO CONFERMATO SEGRETARIO UIL POSTE TRAPANI

Giuseppe Rallo è stato rieletto all’unanimità segretario generale Uil Poste Trapani in occasione del 17° congresso territoriale di categoria “Digitalizzazione e sviluppo attraverso valori umani e ricambio generazionale”.

Faranno parte, inoltre, della segreteria territoriale Armando Busetta e Roberto Licata.

“In questi ultimi anni, il movimento sindacale – afferma Rallo - è stato oggetto di un vero e proprio attacco concentrico costruito nel tentativo di indebolire l’efficacia della sua azione. Con il trascorrere del tempo, però, è emersa in tutta evidenza la difficoltà a governare senza tenere nel giusto conto le esigenze dei lavoratori/lavoratrici, pensionati/pensionate e giovani, e così il ruolo delle parti ha ripreso quota e il dialogo sociale è stato rispolverato. La Uil è stata determinante in questo cambiamento di scenario, per la fermezza e la caparbietà con cui ha fatto valere le proprie ragioni. Concentrarsi sul merito è stata l’arma vincente di una così efficace strategia riformista e riformatrice”.

Presenti, tra gli altri, ai lavori congressuali di questa mattina Eugenio Tumbarello segretario generale Uil Trapani, Umberto Gentile segretario generale Uil Poste Sicilia e Paolo Giordani segretario nazionale Uil Poste.