Trapani, la Cgil organizza un incontro su: “Il diritto alla salute anche per i siciliani"

20/03/2018 16:18:00

“Il diritto alla salute anche per i siciliani”. E’ il tema dell’incontro che lo Spi Cgil di Trapani e della Sicilia terrà mercoledì 21 marzo alla presenza di Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti ed ex ministro per la solidarietà sociale e, in seguito, della salute, e di Ruggero Razza, assessore regionale della salute.

I lavori si terranno, con inizio alle 10, nella sala conferenze della Camera di Commercio.

Coordinati da Maurizio Calà, segretario generale dello Spi Sicilia, interverranno il segretario generale della Cgil Filippo Cutrona, la segretaria generale dello Spi Cgil di Trapani Antonella Granello e il segretario dello Spi Cgil Sicilia Cesare Ferrucci.

L’incontro proseguirà con una tavola rotonda a cui prenderanno parte il segretario nazionale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, la presidente della Fondazione Nilde Iotti Livia Turco, il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro e l’assessore regionale della Salute Ruggero Razza.