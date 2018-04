Calcio, Eccellenza. MartedÃ¬ 3 aprile ripresa degli allenamenti per il Mazara

02/04/2018 10:15:00

Finiti gli allenamenti, si va al meritato riposo pasquale. Mister Massimiliano Mazzara nonostante le due settimane di riposo domenicali per la sosta del campionato, nei giorni scorsi non ha esitato a fare lavorare i suoi giocatori per tenere alta la concentrazione e la condizione fisica in vista delle ultime tre gare di campionato. Domenica 8 aprile i canarini affronteranno alle ore 16 in trasferta il Mussomeli, il 15 aprile alle 16 visita al Marsala e il 22 aprile alle 16,30 l’Alcamo al Nino Vaccara. Da queste ultime tre gare, società e tecnico pretendono dai giocatori il massimo. I canarini distano un punto dalla griglia play off e bisogna trovare la forza per entrarne a far parte. Sotto l’aspetto della preparazione la squadra è in buona condizione fisica a parte Gomez fermo da qualche giorno per un problema al ginocchio, Grippi che si è allenato a parte, Puglisi influenzato e indisponibile per qualche giorno Giampaolo Giacalone. Sciara,dopo l’avventura con la rappresentativa regionale in Abruzzo si è aggregato ai compagni. Giovedi scorso si è disputato un test amichevole al Vaccara con il Campobello, una sgambatura per titolari e giovanissimi. Ieri venerdi, ultimo allenamento mattutino con brindisi pasquale tra società e giocatori. La squadra ritornerà ad allenarsi martedi pomeriggio 3 aprile per iniziare a preparare la gara esterna di Mussomeli dove mancheranno gli squalificati Ciancimino e Sciara, entrambi per una giornata.

La società canarina presieduta dal presidente dott. Filippo Franzone, mister Mazzara, la squadra e lo staff gialloblu, augurano al Sindaco, all’Assessore allo Sport, all’Amministrazione Comunale, al Consiglio Comunale, alle istituzioni tutte, alle forze dell’ordine, agli organi federali, alle società sportive, agli organi di stampa e comunicazione, alla grandiosa e speciale tifoseria canarina e a tutta la città, una serena buona Pasqua, Auguri.