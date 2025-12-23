Il TAR respinge il ricorso di Antonini contro la penalizzazione al Trapani Calcio

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da Valerio Antonini e dalla FC Trapani 1905 per sospendere la penalizzazione di 8 punti inflitta alla società sportiva dalla giustizia federale.

L’ordinanza, depositata oggi 23 dicembre, rappresenta un duro colpo per il club granata, che sperava in un provvedimento urgente per annullare la sanzione. Il TAR, pur riconoscendo la propria competenza sulla questione e prendendo atto della complessità del caso, ha rigettato la richiesta di sospensiva in quanto:

Il Tribunale ha comunque deciso di compensare le spese, considerando la peculiarità della vicenda, e ha evidenziato che l’inibizione di sei mesi inflitta ad Antonini e Giacalone ha già esaurito i suoi effetti, iniziando lo scorso 4 giugno 2025.

La decisione conferma quindi la legittimità del provvedimento federale e blocca – almeno per ora – il tentativo di Antonini di ottenere una via giudiziaria alternativa per cancellare la penalizzazione che pesa sulla classifica del Trapani Calcio. La società resta a -8 in campionato.

Una nuova doccia fredda per il presidente granata, che nei giorni scorsi aveva anche annunciato di voler adire il TAR per sospendere... l’intero campionato di basket. Ma anche su quel fronte, l’aria sembra farsi sempre più rarefatta.

Questa la replica della società:

La società presenterà ricorso al Consiglio di Stato ma soprattutto ha già presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, pertanto, così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora.

Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie.