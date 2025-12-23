Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
23/12/2025 18:15:00

Il TAR respinge il ricorso di Antonini contro la penalizzazione al Trapani Calcio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/il-tar-respinge-il-ricorso-di-antonini-contro-la-penalizzazione-al-trapani-calcio-450.jpg

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da Valerio Antonini e dalla FC Trapani 1905 per sospendere la penalizzazione di 8 punti inflitta alla società sportiva dalla giustizia federale.

 

L’ordinanza, depositata oggi 23 dicembre, rappresenta un duro colpo per il club granata, che sperava in un provvedimento urgente per annullare la sanzione. Il TAR, pur riconoscendo la propria competenza sulla questione e prendendo atto della complessità del caso, ha rigettato la richiesta di sospensiva in quanto:

  • Non ci sono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, nemmeno in via teorica.
  • Il ricorso risulta inammissibile per un vizio formale: la mancata notifica alle altre società del Girone C di Serie C, parte necessaria del contraddittorio.
  • Nel merito, la penalizzazione appare fondata, perché applicata in base all’articolo 85 delle NOIF e all’articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con una sanzione “minima” (2 punti per violazione), già utilizzata in altri casi simili.

 

Il Tribunale ha comunque deciso di compensare le spese, considerando la peculiarità della vicenda, e ha evidenziato che l’inibizione di sei mesi inflitta ad Antonini e Giacalone ha già esaurito i suoi effetti, iniziando lo scorso 4 giugno 2025.

 

Un'altra porta chiusa per Antonini

 

La decisione conferma quindi la legittimità del provvedimento federale e blocca – almeno per ora – il tentativo di Antonini di ottenere una via giudiziaria alternativa per cancellare la penalizzazione che pesa sulla classifica del Trapani Calcio. La società resta a -8 in campionato.

 

Una nuova doccia fredda per il presidente granata, che nei giorni scorsi aveva anche annunciato di voler adire il TAR per sospendere... l’intero campionato di basket. Ma anche su quel fronte, l’aria sembra farsi sempre più rarefatta.

 

Questa la replica della società:

 

La società presenterà ricorso al Consiglio di Stato ma soprattutto ha già presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, pertanto, così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora.

Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie.



Calcio | 2025-12-21 22:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/sprofondo-granata-trapani-demolito-a-siracusa-250.jpg

Sprofondo granata, Trapani demolito a Siracusa

Peggio non poteva andare. Il Trapani perde 3-0 con il Siracusa nel posticipo serale della diciannovesima giornata del campionato di serie C e si allontana dai play-off. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la prestazione, con i granata...







Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali

Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare

Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...