Trapani, accoltellÃ² ex fidanzato della figlia. Va ai domiciliari

19/04/2018 09:30:00

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Melchiorre Nicosia, l'uomo di 64 anni accusato di aver accoltellato l'ex fidanzato della figlia. Il gip di Trapani dopo l'interrogatorio di garanzia ha disposto la nuova misura cautelare.

I fatti sono accaduti venerdì sera. L'uomo, secondo quanto raccolto dai Carabinieri intervenuti in ospedale dove erano stati trasportati i due, avrebbe accoltellato più volte l'ex genero dopo che quest'ultimo gli avrebbe rotto il naso con una testata. Una lite finita male, quindi. Alla base anni di dissidi. Quella sera, come succedeva spesso, il ragazzo, C.A., si sarebbe recato a casa dell'ex fidanza per vedere il figlio. Al rifiuto dell'ex suocero ad aprire la porta ha scavalcato il cancello, è salito sul piano dell'abitazione e non appena Nicosia ha aperto la porta gli è stata data una testata. Poi Nicosia è scoppiato di rabbia e l'avrebbe accoltellato 6 volte. Fortunatamente non sono stati presi organi vitali.