Con la testa contro un albero, grave un uomo a Castelvetrano

01/05/2018 07:06:00

Ha avuto un incidente mentre era in campagna. E' grave un uomo di Castelvetrano, per lui si è reso necessario l'utilizzo dell'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza a Palermo.

L' uomo di circa 80 anni, è rimasto gravemente ferito durante i lavori agricoli. L’incidente è avvenuto in via Sapegno dove l’anziano, mentre si trovava a bordo del trattore, ha urtato la testa contro un albero.

Un impatto violento che creato una lesione alla scatola cranica.

Dopo essere stato trasportato dall 118 all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, vista la gravita del trauma è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.