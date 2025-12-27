Sezioni
Cronaca
27/12/2025 07:17:00

27 Dicembre: bombe di Trump in Nigeria, domani vede Zelens’kyj, pace Thailandia e Cambogia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/27-dicembre-bombe-di-trump-in-nigeria-domani-vede-zelens-kyj-pace-thailandia-e-cambogia-450.png

E' il 27 Dicembre 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Trump ha fatto bombardare le postazioni del’Isis in Nigeria, in ritorsione per i sistematici massacri delle comunità cristiane locali. L’operazione è stata compiuta in accordo col governo di Abuja
• A Natale Trump ha dato vita a un siparietto con un bambino, che gli ha chiesto se Babbo Natale fosse controllato dai radar Usa: «Sì – è stata la risposta –, monitoriamo che non ne arrivi uno cattivo»
• Domani Zelens’kyj incontrerà in Florida Trump, che in proposito oscilla tra dichiarazioni scettiche e ottimiste. I russi dicono che la pace non è mai stata così vicina, ma allo stesso tempo criticano le nuove proposte per raggiungerla. Intanto Kiev è sotto intensi bombardamenti


• Nella notte Thailandia e Cambogia hanno concordato un «cessate il fuoco immediato» del conflitto al confine che va avanti da tre settimane
• Un magnate russo del petrolio, accusato di frode nel suo Paese, è stato fermato a Malpensa. Ma è stato subito rilasciato, perché a causa della guerra è saltata la collaborazione giudiziaria tra Italia e Russia
• Nell’ennesimo naufragio di un barcone davanti alle coste libiche hanno perso la vita 116 migranti. Solo uno del gruppo si è salvato
• Si è costituita la ragazza di 21 anni che nel torinese, la notte di Natale, era fuggita dopo aver investito e ucciso un pensionato che stava tornando a casa dopo la messa di mezzanotte
• A Roma, in viale Parioli, una donna di 86 anni è morta mentre attraversava sulle strisce. L’ha travolta l’auto guidata da una signora di 70 anni, che si è subito fermata per prestare soccorso
• Nel torinese, alla vigilia di Natale, un uomo di 47 anni è morto soffocato da un morso di panettone
• In Arkansas uno scommettitore ha centrato un jackpot da due miliardi di dollari
• La Gran Bretagna ha varato una legge che vieta di bollire vive le aragoste
• Checco Zalone, col suo film Buen Camino, ha battuto il record di miglior esordio in sala nel giorno di Natale (che apparteneva a un cinepanettone, Natale a New York di Neri Parenti)
• Evelyn Palla, prima manager italiana delle Ferrovie tedesche, ha annunciato che licenzierà la metà dei dirigenti
• La Cina ha completato la propria rete ferroviaria dell’alta velocità, che oggi, con i suoi 50 mila chilometri, è la più estesa del mondo
• A Roma alcuni poliziotti (almeno due), facendosi passare per carabinieri, sono entrati in un campo rom e hanno rapinato una famiglia di 5 mila euro in contanti e sei orologi di valore
• Nella metropolitana di Parigi tre donne sono state accoltellate da un uomo, che è stato bloccato poco dopo. La polizia esclude un atto terroristico
• A Ramallah, in Cisgiordania, un colono israeliano riservista ha investito un palestinese che stava pregando sul ciglio della strada. È stato condannato a 5 giorni di arresti domiciliari
• In Giappone un uomo di 38 anni ha accoltellato in modo non letale 15 dipendenti di una fabbrica
• Los Angeles è stata colpita da piogge eccezionali, che hanno causato due morti
• A Firenze la corte d’appello ha bloccato una fecondazione assistita post mortem. Una donna avrebbe voluto usare il seme del marito morto per un tumore, che prima del decesso le aveva accordato il suo consenso
• Nel porto di Gioia Tauro sono stati sequestrati 435 chili di cocaina nascosti in un carico di noccioline
• Il ciclista Mathieu van der Poel ha vinto tutte le cinque gare della Coppa del Mondo di ciclocross
• Il New York Times ha citato la canzone di Olly vincitrice di SanremoBalorda nostalgia, come uno dei più grandi successi dell’anno
• Sono morti Maria Sole Agnelli (100 anni), il regista palestinese Mohammad Bakri (73), l’etruscologa Maria Bonghi Jovino (94), l’industriale Paolo Bontempi (92), l’agente inglese che decrittò i codici segreti nazisti Ruth Bourne (97), il petroliere Aldo Maria Braghetti Peretti (93), l’attore statunitense Pat Finn (60), il giornalista americano Robert Lindsey (90)

Titoli
Corriere della Sera: Ucraina, Zelensky va da Trump
la Repubblica: Zelensky vola da Trump
La Stampa: Trump attacca l’Isis in Nigeria
Il Sole 24 Ore: Dollaro, Bund tedesco e prezzo del gas / le maglie nere dei mercati 2025
Avvenire: Prove di forza
Il Messaggero: Lavoro, lo Stato torna attrattivo
Il Giornale: Pd choc: 50 euro se ci voti
Qn: Mosca: pace mai così vicina / E Zelensky incontra Trump
Il Fatto: Ora separano pure / la Corte dei Conti
Libero: A salvare i cristiani ci va Trump
La Verità: Il Papa scomunica l’Europa delle armi
Il Mattino: Zelensky, missione da Trump
il Quotidiano del Sud: Riforma taglia unghie / della Corte dei Conti
il manifesto: La sua / Africa
Domani: Ucraina: vertice Trump-Zelensky / Il piano di pace resta un rebus



