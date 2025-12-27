Sezioni
Tragedia al ponte Corleone: 41enne si lancia nel vuoto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/tragedia-al-ponte-corleone-41enne-si-lancia-nel-vuoto-450.png

Tragedia questa mattina nei pressi del ponte Corleone, a Palermo. Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato nel vuoto. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. L’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

 

Le indagini sono affidate alla polizia, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. In attesa dell’arrivo del medico legale, l’area è stata temporaneamente delimitata per consentire gli accertamenti di rito. L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico nella zona del ponte Corleone, già particolarmente congestionata nelle ore mattutine.



Cronaca | 2025-12-27 15:12:00
