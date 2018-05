A Trapani Ã¨ crollata in mare la ringhiera di viale Regina Elena

29/05/2018 18:40:00

E' finita in mare una parte della ringhiera del viale Regina Elena, che si affaccia sul porto di Trapani. La rinchiera ono si trovava in ottime condizioni, era consumata, nel punto ceduto, dalla ruggine, e nelle scorse ore è stata trovata staccata e in parte in mare.

Non si esclude però che qualche vandalo abbia dato dei colpi intenzionalmente per danneggiare la storica ringhiera per farla finire in mare. In mattinata è stato messo un nastro per mettere in sicurezza il tratto di lungomare.

L'antica ringhiera delimita una delle passeggiate più belle della Sicilia. Ed è un peccato vederla ridotta così, in una zona molto frequentata soprattutto da turisti.