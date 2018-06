Automobilismo, si disputerÃ  dal 7 all'8 luglio il 1Â° Himera Rally di Termini Imerese

04/06/2018 13:10:00

Si aprono lunedì 4 giugno le iscrizioni al 1° Himera Rally a Termini Imerese dal 7 all’8 luglio, competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo, ma promossa sul territorio dal Team Palikè Palermo, dalla locale Scuderia Himera Corse e dalla Targa Racing Club di Cerda, con il patrocinio dei Comuni di Termini Imerese, Caccamo, Sciara, Cerda, Caltavuturo e Scillato, tutti nel Palermitano ed il sostegno della Regione Sicilia. Certa la presenza del pluricampione cerdese Totò Riolo, con la Peugeot 208 T16 R5. Abbinati alla gara anche il Trofeo dei Quattro Castelli Autostoriche e l’Historic Madonie.

La sfida, su 9 prove speciali, sarà presentata giovedì 7 giugno nella ‘Cammara Picta’, al Comune di Termini Imerese. Fervono da settimane, i preparativi in vista del 1° Himera Rally, la neonata competizione destinata a riportare, nel weekend compreso tra sabato 7 e domenica 8 luglio prossimi, il rombo dei motori ed il soffio del mito su alcune tra le strade ‘storiche’ delle Madonie, le stesse che ospitarono la Targa Florio di Velocità e Rally dei tempi d’oro.

La sfida, ascritta nel calendario nazionale di AciSport, è organizzata dall’Automobile Club Palermo presieduto da Angelo Pizzuto, ma è promossa su un territorio di ineguagliabile bellezza paesaggistica e storica dal Team Palikè Palermo coordinato da Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario e Roberto Cirrito, dalla Scuderia Himera Corse con al timone il presidente Mario Rotolo ed il vice presidente Filippo Indovina e dalla Targa Racing Club Cerda (PA), capitanata da Vincenzo Russo ed animata dall’asso cerdese Totò Riolo, già tre volte vincitore della Targa Florio, quest’anno in trionfo al Rally dei Nebrodi.

Fondamentale, al riguardo, il patrocinio assicurato, con entusiasmo, dai Comuni di Termini Imerese, Caccamo, Sciara, Cerda, Caltavuturo e Scillato, le cui rispettive amministrazioni hanno deciso di “puntare forte” anche su questo evento motoristico quale ulteriore occasione di rilancio turistico per le Madonie e le sue aree limitrofe. Indispensabile, inoltre, il sostegno della Regione Siciliana.

Si annuncia una settimana quanto mai cruciale per il 1° Himera Rally, a cui sono abbinati il 1° Trofeo dei Quattro Castelli “Himera Historic Rally”, dedicato alle Autostoriche da competizione ed il 1° Historic Madonie, questa volta riservato alle auto d’epoca, secondo il nuovo regolamento AciSport con sfida di Regolarità a media. Le due gare, sempre previste il 7 e l’8 luglio, si disputeranno in coda al rally vero e proprio, con percorso leggermente modificato. Continua a leggere qui...