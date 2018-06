Marsala, all'Istituto De Gasperi il concerto di fine anno: "Cantu e cuntu la Sicilia"

05/06/2018 18:15:00

L'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi di Marsala, diretto dalla dirigente scolastica Annamaria Alagna, presenta il concerto di fine anno: "Cantu e cuntu la Sicilia". Suoni e parole per raccontare la nostra terra eseguendo brani tradizionali, e non, in siciliano.

Ad eseguirli sarà l’orchestra dell’indirizzo musicale della Scuola, formata dal prof. Salvatore Graziano alla chitarra, prof. Leonardo Cassarà al clarinetto, prof. Alfio Marrone al pianoforte e il prof. Michele Gerardi al sassofono.

Il coro è curato dalle prof.sse Silvana Milazzo e Donatella Casciola. La manifestazione si terrà martedì 05 giugno alle ore 18,30 presso l’auditorium della succursale di Terrenove.