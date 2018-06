Sicilia. 5,7 milioni per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

11/06/2018 22:25:00

Sul portale della Regione Siciliana è stata pubblicata la preinformazione di un nuovo avviso pubblico, con procedura valutativa a sportello, per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.

La dotazione finanziaria dell'avviso è pari a 5.728.090,89 euro. Le risorse sono appostate sull’Asse 4, Azione 4.1.1, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Possono partecipare all'avviso, purché aventi sede nel territorio della Regione Siciliana:

- i Comuni, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al momento della presentazione dell’istanza, e cioè le Unioni di Comuni o le Associazioni di Comuni mediante convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, funzioni o servizi in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti.

- i Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani (ex Province regionali).

- le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Sono ammissibili al contributo finanziario le operazioni di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori.