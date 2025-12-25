Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
25/12/2025 00:00:00

Agricoltura, bando da 49 milioni per le aziende nelle zone svantaggiate 

Oltre 49 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole siciliane che operano nelle aree più svantaggiate dell’Isola. È quanto prevede un bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nell’ambito del Piano strategico della Pac. I contributi consistono nell’erogazione di un’indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau), con importi che variano in base alla coltivazione praticata e all’area geografica interessata. L’obiettivo è sostenere le attività agricole e zootecniche che operano in contesti caratterizzati da difficoltà strutturali e vincoli naturali.

 

Il bando è rivolto alle aziende attive nelle zone montane, in quelle soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e nelle zone con vincoli specifici. Le indennità servono a compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese agricole che operano in questi territori.

«L’obiettivo del bando – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è remunerare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare nello svolgimento delle attività agricole e di allevamento rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali. In queste aree la presenza dell’agricoltura va tutelata e incentivata per evitare l’abbandono delle terre».

 

La dotazione finanziaria è così suddivisa: 30 milioni di euro per l’intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”; oltre 19 milioni di euro per l’intervento SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”; 247.500 euro per l’intervento SRB03 “Sostegno zone con vincoli specifici”.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio disponibile sul portale Sian, direttamente dal beneficiario o attraverso il Caa incaricato della gestione del fascicolo aziendale.

Il bando completo è consultabile sul sito della Regione Siciliana.



