03/07/2018 13:35:00

Dal 6 luglio al 6 agosto a Torre di Ligny a Trapani la mostra d'arte contemporanea "In Bilico fra due mondi vicini e distanti". Nell’ambito del progetto di scambio tra la Sicilia e Taiwan ,“Ni-ma.it”, di Nicola Marinello, e la galleria “Magazzini dell’Arte Contemporanea” di Trapani, di Antonio Sammartano e Darine Rajhi, in collaborazione con “Group.G” di Taipei, di Yen-wen FANG, hanno promosso l’iniziativa culturale che coinvolge artisti provenienti dall’Italia e da Taiwan. Il progetto ha goduto della collaborazione di Emilio Bosco dell’Associazione Culturale “ASSAPURARI,” del coordinamento artistico di Massimiliano Robino, così come della mediazione e coordinamento internazionale di Alessandro Martinelli, architetto e professore della “Chinese Culture University” di Taipei

L’evento è inserito in un progetto di scambio e confronto sulle arti visive e culinarie delle due civiltà isolane: Sicilia e Taiwan. Il percorso di scambio guarderà le stratificazioni sociali e culturali con le loro tipicità d’eccellenza, la creatività artistica e la sapiente conservazione delle primizie che queste due terre hanno portato avanti nei millenni. Verranno presentate chiavi di lettura contemporanee che non tralasceranno la

tradizione artistica, culturale ed enogastronomica.

La mostra, dopo la tappa di Trapani, verrà ospitata a Milano, in ottobre, presso gli spazzi espositivi della Regione Lombardia, godendo anche in questa sede dell’attenzione dell’Ambasciatore Javier Ching-Shan Hou e dal Capo divisione economica del governo di Taiwan Robert Jui-Song Fang, oltre che della dirigenza della Regione Lombardia, squisiti padroni di casa.

A novembre, infine, la mostra verrà allestita e inaugurata presso le gallerie G.Gallery e Guju di Group.G a Taipei con il sostegno delle istituzioni di Taipei. Si ringrazia il Comune di Trapani per aver accolto la prima tappa della manifestazione, il Sindaco di

Trapani Giacomo Tranchida e la Dott.ssa Ivana Inferrera Presidente dell’Associazione Euploia per la collaborazione.

Estratti dei testi critici in catalogo di Andrea Lombardo:

Le opere che partecipano allo scambio dialettico “In bilico” offrono una fotografia variegata delle differenze e delle somiglianze tra ingegni nati e cresciuti fisicamente lontano, ma vicini per intenti e narrazione. Il gioco naturale che si presenta ai visitatori è quello di cercare la linea rossa che unisce i lavori degli artisti ed il loro territorio. Le isole, lontane o vicine che siano, guardano i continenti con serenità. Non avvertono la differenza di dimensione: hanno montagne alte e innevate, vulcani attivi che illuminano la notte durante le colate laviche. Si lasciano sfiorare dai venti caldi e dalle sferzate estive, mentre il mare accarezza le spiagge come un’amante paziente. Non puoi finirci per caso devi scegliere di andarci.

Per arrivare bisogna staccarsi dalla terra ferma: solo così potrai giungere a toccare le sue sabbie e le sue rocce, sentire i suoi profumi, le sue voci, i suoi sapori. Nelle notti le luci dei fari segnalano i contorni, guidano da un capo all’altro. Puoi incontrare colline e rigogliose foreste, una lingua dolce e musicale o ascoltare le storie di pescatori e giovani turisti venuti per un giorno e rimasti per sempre.

Le isole rapiscono e accolgono. Non chiedono nulla, ma prendono tutto. Nulla di quel che accade rimane perduto. Tutto ritorna continuamente a ricomporsi, unirsi, rigenerarsi. Le isole amano nascondersi per farsi scoprire più grandi.

Informazioni utili:

IN BILICO fra due mondi vicini e distanti

A cura di Massimiliano Robino

In collaborazione con: studio Ni-ma.it, Assapurari, Magazzini Dell’Arte contemporanea di Trapani,

Alessandro Martinelli e Group.G di Taipei.

Testo critico di Andrea Lombardo

Inaugurazione: Venerdì 6 luglio 2018, Ore 19,00 presso la Torre di Ligny di Trapani

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 7 luglio al 6 agosto 2018. Da martedì a sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Artisti in mostra:

Antonio Sammartano, Angelo Crazyone, Arcangelo Favata, Andrea Lombardo, Igor Scalisi Palminteri,

Luca Mannino, Mimmo Palmizi, Max Robino, 吳政璋 Wu Cheng-Chang, 廖俊裕 Liao Chun-Yu, 姚瑞

中 Yao Jui-Chung, 周慶輝 Chou Ching-Hui, 劉劉星佑 Liu Hsing-Yu, Maria Lezhnina, 鈴木木貴彥

Takahiko Suzuki, 李吉祥 Lee Chi-Hsiang, 吳耿禎 Jam Wu