Oggi c'Ã¨ fuoco. Previsti in provincia di Trapani e a Marsala 40 gradi. Ma da domani...

22/07/2018 08:34:00

Sono le otto e fa già un caldo che si muore. C'è fuoco, dicono gli anziani, e hanno ragione. Oggi in provincia di Trapani e a Marsala sono attesi 40 gradi, con un'umidità terribile.

Già nella prima parte del weekend molte hanno sperimentato temperature massime ben superiori ai 35 °C e locali punte di 40 °C nell'entroterra. Tuttavia l'apice del caldo è atteso nelle prossime ore ed in particolare nel pomeriggio di domenica.

Ciò a causa dei venti di Libeccio che stanno per entrare in azione e che, trasportando il caldo torrido dall'entroterra, spingeranno la colonnina di mercurio su valori prossimi ai 40 °C.

Il tempo si presenterà in prevalenza soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di velature per lo più innocue che tenderanno il cielo per larghi trattilattiginoso se non offuscato.



Ma da domani si cambia. La perturbazione che sta apportando forti temporali al Nord scivolerà lungo l'Adriatico, coinvolgendo, sebbene più marginalmente, anche il nostro Meridione. La Sicilia verrà investita da intensi venti di Maestrale che porranno fine all'intensa ondata di caldo, già nelle prime ore di lunedì sul settore tirrenico, entro martedì un po' su tutta la regione. I mari, attualmente calmi, vedranno aumentare in maniera repentina il loro moto ondoso. Da segnalare anche degli addensamenti nuvolosi in arrivo dal Tirreno, che proprio ad inizio settimana daranno luogo anche a qualche rovescio sul Messinese.