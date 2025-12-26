Tenta di uccidere il marito la sera di Natale

26/12/2025 20:44:00

Si è trasformata in tragedia la serata di Natale per una coppia residente nella zona nord di Messina. In un’abitazione del comprensorio di Faro Superiore, una donna di 49 anni è stata arrestata dai Carabinieri con la pesante accusa di tentato omicidio ai danni del marito.

L’allarme è scattato quando il personale del 118 è intervenuto per soccorrere l’uomo, trovato con gravi ferite dopo un violento scontro domestico. I sanitari, insospettiti dalla natura delle lesioni, hanno immediatamente avvisato i militari della Compagnia Messina Centro e del Nucleo Operativo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite in famiglia. La donna avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo ripetutamente il coniuge. Durante i rilievi all’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata.

Per la 49enne è scattato l’arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, è stata trasferita alla casa circondariale di Messina, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La vittima è stata invece trasportata d’urgenza all’Ospedale Papardo. Le sue condizioni sono sotto osservazione, mentre i medici stanno prestando tutte le cure necessarie. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto che ha portato alla violenta aggressione.



