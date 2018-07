Marsala, i vigili urbani sequestrano frutta, pesce e abbigliamento agli ambulanti abusivi

27/07/2018 15:44:00

200 chilogrammi di frutta di stagione, angurie e meloni gialli, 130kg tra pomodori, melanzane e altra frutta, 20kg di pesce, ma anche scarpe e abbigliamento, è questa la merce sequestrata nel corso di un'operazione disposta dal comandante della polizia municipale di Marsala Michela Cupini ed eseguita dagli agenti della squadra annona, operazione volta a contrastare il commercio abusivo.

Nel corso dei vari controlli, che si sono svolti nell'area dove si effettua il mercatino settimanale, al lungomare mediterraneo e in via Istria, tutti punti nevralgici della città per il commercio degli ambulanti, oltre al sequestro dei prodotti ortofrutticoli e del pesce che è stato distrutto perché privo di etichettatura e tracciabilità necessaria per garantirne la salubrità, sono state sequestrate a due diversi commercianti abusivi anche quaranta magliette e 15 paia di scarpe.

Linea dura, dunque, della polizia municipale che continuerà i controlli nelle prossime settimane con i sopralluoghi e i controlli, specie per quel che riguarda i prodotti di genere alimentare.