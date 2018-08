Trapani, approvate le graduatorie di ammissione agli asili nido comunali

02/08/2018 11:10:00

A Trapani sono state approvate in anticipo rispetto agli altri anni le graduatorie per gli asili nido comunali. In totale son 69 i bambini ammessi e divisi nei cinque istituti comunali. Nell'istituto di viale Marche, saranno 20 tra lattanti (4), semidivezzi (7) e divezzi (9). nell'asilo di via Canale Scalabrino i bambini ammessi sono 21 tra lattanti (2), semidivezzi (7) e divezzi (12).

Nella struttura che, invece, sorge in via Santa Maria di Capua, sempre in base alle graduatorie che sono state redatte dagli uffici del Servizi sociali del Comune, gli ammessi sono 21 suddivisi in lattanti (2), semidivezzi (11) e divezzi (8). Infine, sono 7 i bambini che, nell’ormai prossimo anno scolastico, frequenteranno l’asilo di via Marino Torre. In questo caso, i lattanti sono due, mentre i semidivezzi sono 3 ed i divezzi 2.

"Abbiamo approvato le graduatorie con grande anticipo rispetto al passato - afferma, Enzo Abbruscato, assessore comunale ai Servizi sociali -. Certo, è chiaro che ci sarà qualche posizione da rivedere e che, magari, si potrà verificare qualche integrazione, ma, approvando le graduatorie già a luglio, diamo la possibilità ai genitori di capire a cosa andranno incontro a settembre, quando si apriranno i vari istituti scolastici".