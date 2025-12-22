Natale 2025, quanto costano eventi e spettacoli nei Comuni del Trapanese

22/12/2025 06:00:00

Concerti, mercatini, animazione, luminarie ed eventi diffusi. Anche per il Natale 2025 i Comuni del Trapanese hanno messo mano ai bilanci per costruire i cartelloni delle festività. Scelte diverse, modelli organizzativi differenti, ma un dato comune: le risorse pubbliche investite non sono poche.

Ecco quanto spendono Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo per eventi e iniziative natalizie, con i numeri messi nero su bianco negli atti ufficiali.

Trapani: Natale affidato al Luglio Musicale, spesa fino a 69 mila euro

Il Comune di Trapani sceglie una gestione centralizzata del Natale 2025. L’intero cartellone degli eventi anche quest'anno viene affidato all’Ente Luglio Musicale Trapanese, teatro di tradizione partecipato dallo stesso Comune.

Il percorso si articola in due passaggi. Prima l’approvazione dell’accordo di collaborazione per il programma “Natale Mediterraneo 2025”. Poi la quantificazione: 59 mila euro trasferiti all’Ente Luglio Musicale come compartecipazione alle spese per le manifestazioni natalizie.

A questi si aggiungono altri 10 mila euro prelevati dal fondo di riserva, portando la spesa complessiva a 69 mila euro.

Un unico soggetto organizzatore, un unico cartellone e fondi comunali a copertura dell’intero programma, con patrocinio gratuito del Comune su tutte le iniziative.

Marsala: concerti e mercatini, oltre 64 mila euro nel 2025

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, alla vigilia delle elezioni mette sul piatto oltre 62 mila euro per il Natale 2025. Con la delibera di Giunta del 5 dicembre 2025 viene approvato il calendario degli eventi natalizi, con 62.546 euro impegnati nel 2025 e 64.682 euro già prenotati sul 2026.

Le spese complete le avevamo già snocciolate qui.

Le più rilevanti riguardano:

37 mila euro per i grandi eventi di fine anno affidati alla Eclettica S.r.l.s.: concerto di Lello Analfino, Notte Bianca e Veglione di Capodanno, con palco, piazza, punti luce ed energia forniti dal Comune;

per i grandi eventi di fine anno affidati alla Eclettica S.r.l.s.: concerto di Lello Analfino, Notte Bianca e Veglione di Capodanno, con palco, piazza, punti luce ed energia forniti dal Comune; 30.500 euro per i Mercatini di Natale in via XI Maggio, affidati alla Record S.r.l.s., oltre a servizi accessori a carico dell’ente (illuminazione, SIAE, guardiania, protezione civile);

per i Mercatini di Natale in via XI Maggio, affidati alla Record S.r.l.s., oltre a servizi accessori a carico dell’ente (illuminazione, SIAE, guardiania, protezione civile); oltre 21 mila euro per spettacoli dell’associazione Musikè;

per spettacoli dell’associazione Musikè; contributi minori per concerti, animazione e accensione dell’albero.

Nel cartellone rientra anche il progetto “La Città che vive”, affidato all’associazione Backline: 33 mila euro per un’iniziativa che si estende per sei mesi, ben oltre le festività natalizie.

Mazara del Vallo: eventi diffusi, spesa da 42.853 euro

Mazara del Vallo ha predisposto il calendario “Emozioni del Natale 2025” con una spesa complessiva di 42.853,25 euro.

Le risorse sono suddivise tra:

27.854 euro per l’acquisto diretto di eventi,

per l’acquisto diretto di eventi, 14.999,25 euro per sovvenzioni alle associazioni a copertura dei disavanzi.

La quota più consistente va all’Associazione culturale Quarto Tempo di Palermo, che riceve 25.854 euro per spettacoli musicali ed eventi itineranti nel centro storico e nelle principali piazze cittadine.

Seguono contributi più contenuti ma numerosi: animazione per bambini, accensione dell’albero, feste inclusive, eventi musicali e iniziative sociali. Un Natale diffuso, basato soprattutto sul coinvolgimento delle associazioni, con una spesa più bassa rispetto a Trapani e Marsala ma concentrata in larga parte su un unico soggetto esterno.

Alcamo: palinsesto più sobrio

Alcamo è il Comune che sceglie la linea più prudente. Il palinsesto “Alcamo a Natale 2025” viene costruito attraverso collaborazioni con il Terzo settore.

La spesa effettivamente impegnata è di 25 mila euro, destinati alla Pro Loco Alcamo per l’organizzazione di una parte degli eventi. La Giunta aveva fissato un tetto massimo di 45 mila euro, ma non tutte le somme risultano impegnate con atti di spesa diretti.

Il modello è quello delle convenzioni e del rimborso delle spese sostenute, con eventi diffusi e senza grandi concerti o appuntamenti di richiamo nazionale. Numeri alla mano, Alcamo è il Comune che affronta il Natale con l’impatto più leggero sui conti pubblici.

Contributi anche dall'ex Provincia

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha deliberato una serie di contributi straordinari sotto forma di patrocini onerosi per sostenere diverse iniziative natalizie nel territorio provinciale per il 2025.

La Provincia ha approvato finanziamenti significativi per diverse amministrazioni comunali.

• Comune di Paceco: Per l'iniziativa "Il Villaggio di Babbo Natale" (dal 20 al 28 dicembre 2025), il Consorzio ha concesso un patrocinio oneroso fino a un massimo di € 9.000,00, a fronte di una richiesta iniziale di € 15.200,00.

• Comune di Favignana: Per il progetto "Natale alle Egadi 2025 - Magia, Tradizione e Sostenibilità", che coinvolge le tre isole con villaggi natalizi e mercatini, è stato stanziato un contributo massimo di € 10.000,00 (la richiesta originale era di € 30.000,00).

• Comune di Partanna: Per l'iniziativa "Paesaggio, memoria e comunità", che include un concerto di musica classica, il festival per bambini "Urrà for Christmas" e la Festa del Grano, la spesa presuntiva approvata è di € 7.000,00.

• Comune di Salaparuta: Per la 2^ edizione del "Presepe Vivente nel Borgo e rassegna zampognara" (26 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026), l'Ente ha impegnato una somma fino a € 5.000,00.

• Comune di Castelvetrano: Per il progetto "La Luce del Natale – Il Natale dei Bambini" (dal 7 dicembre al 6 gennaio), è stato concesso un contributo massimo di € 4.700,00, ridotto rispetto ai € 17.740,00 richiesti dal Comune.

Contributi destinati ad Associazioni e Parrocchie:

Altre spese sono state allocate tramite il capitolo 3803 (interventi in campo culturale ed artistico ad associazioni):

• UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri) - Mazara del Vallo: Per la 16^ edizione della manifestazione "Un Natale per tutti", il Consorzio affronta una spesa massima di € 8.000,00.

• Associazione Pro Loco di Nubia: Per l'evento natalizio del 14 dicembre con teatro delle marionette, animazione e degustazione di dolci tipici (sfince), è stato concesso un contributo di € 3.000,00 (a fronte di una richiesta di € 4.000,00).

• Parrocchia Chiesa Madonna delle Grazie - Marsala: Per la realizzazione di due concerti natalizi intitolati "In The Name of Love – Ladies for Christmas", l'onere a carico dell'Ente è di massimo € 3.000,00.

In un periodo in cui i bilanci comunali restano sotto pressione e i servizi essenziali faticano a trovare risposte strutturali, a Natale i Comuni e la Provincia non badano a spese. E la domanda, ogni anno, e sempre quella: era tutto necessario?



