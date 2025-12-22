Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
22/12/2025 14:50:00

Servizio Asacom a Marsala: si rinviano le modifiche a fine anno scolastico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766411606-0-servizio-asacom-a-marsala-si-rinviano-le-modifiche-a-fine-anno-scolastico.jpg

Si è svolto il 18 dicembre 2025, nella sede del Consiglio comunale di Marsala, un incontro sul servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom), promosso dalla Commissione consiliare Politiche Sociali, presieduta da Nicola Fici.

 

Al tavolo erano presenti il dirigente dei Servizi Sociali del Comune, Gaspare Quartararo, i dirigenti scolastici, il Garante delle Persone Disabili Marilena Titone e i rappresentanti di Aca Sicilia e Scuola Cittadinanza Attiva. L’incontro è nato a seguito della nota del 27 ottobre 2025 del Sindaco, contenente indirizzi programmatici con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ritenuti potenzialmente critici per la continuità del servizio durante l’anno scolastico.

Per questo motivo, il Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui invita l’Amministrazione a rinviare ogni modifica alla fine dell’attuale anno scolastico, così da valutare soluzioni condivise per il futuro del servizio.

 

Durante la seduta è stato inoltre affrontato il tema delle recenti sentenze giurisprudenziali che chiariscono come il servizio Asacom debba essere garantito non solo agli alunni con certificazione legge 104/92 art. 3 comma 3, ma anche nei casi di art. 3 comma 1, qualora previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI).

I dirigenti scolastici hanno ribadito che le richieste del servizio al Comune sono sempre state supportate dai PEI redatti secondo le normative vigenti. In chiusura, il presidente della Commissione ha auspicato ulteriori incontri tecnici per arrivare a una soluzione condivisa che garantisca efficienza e continuità al servizio Asacom.









Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare

Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...