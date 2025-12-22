Servizio Asacom a Marsala: si rinviano le modifiche a fine anno scolastico

22/12/2025 14:50:00

Si è svolto il 18 dicembre 2025, nella sede del Consiglio comunale di Marsala, un incontro sul servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom), promosso dalla Commissione consiliare Politiche Sociali, presieduta da Nicola Fici.

Al tavolo erano presenti il dirigente dei Servizi Sociali del Comune, Gaspare Quartararo, i dirigenti scolastici, il Garante delle Persone Disabili Marilena Titone e i rappresentanti di Aca Sicilia e Scuola Cittadinanza Attiva. L’incontro è nato a seguito della nota del 27 ottobre 2025 del Sindaco, contenente indirizzi programmatici con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ritenuti potenzialmente critici per la continuità del servizio durante l’anno scolastico.

Per questo motivo, il Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui invita l’Amministrazione a rinviare ogni modifica alla fine dell’attuale anno scolastico, così da valutare soluzioni condivise per il futuro del servizio.

Durante la seduta è stato inoltre affrontato il tema delle recenti sentenze giurisprudenziali che chiariscono come il servizio Asacom debba essere garantito non solo agli alunni con certificazione legge 104/92 art. 3 comma 3, ma anche nei casi di art. 3 comma 1, qualora previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI).

I dirigenti scolastici hanno ribadito che le richieste del servizio al Comune sono sempre state supportate dai PEI redatti secondo le normative vigenti. In chiusura, il presidente della Commissione ha auspicato ulteriori incontri tecnici per arrivare a una soluzione condivisa che garantisca efficienza e continuità al servizio Asacom.



