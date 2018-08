L'operaio in bilico su una gru nel centro di Marsala

08/08/2018 14:01:00

In bilico a decine di metri d'altezza, su una gru. E' così che si lavora a Marsala. E' così che gli operai rischiano grosso.

La foto che pubblichiamo ritrae un operaio sul braccio di una gru, senza caschetto di sicurezza. L'operaio probablmente era legato a qualche corda, anche se non ne siamo sicuri, ma lo speriamo vivamente per lui, per avere un minimo di sicurezza in questa folle impresa di arrampicarsi sulla gru.

Il fatto è avvenuto a Marsala, vicino il cavalcavia di via Degli Atleti, dove stanno costruendo un palazzo. Sono scene da "Mille modi per morire". Scene da pazzi.