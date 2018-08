Merce contraffatta. Sequestri e sanzioni nelle spiagge della provincia di Trapani

08/08/2018 18:07:00

Nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stata definita la strategia di intervento per l’attuazione di mirati servizi interforze in occasione dell’ ACTION DAY: giornata dedicata al contrasto del commercio abusivo e alla vendita di prodotti contraffatti.



Nei giorni scorsi infatti personale delle Forze di Polizia, in sinergia con le pattuglie delle Polizie Municipali coinvolte, sono state impiegate nell’attività di controllo e contrasto ad ogni forma di illegalità, nella vigilanza sui prodotti contraffatti o destinati alla vendita al dettaglio, in particolare nei pressi degli stabilimenti balneari.

L’operazione ha consentito di identificare 149 persone e ha portato a 13 denunce ed all’applicazione di 39 sanzioni amministrative.

Si è inoltre proceduto al sequestro di 2694 articoli, di cui 2659 di merce contraffatta e 35 non contraffatta. Sono stati altresì sequestrati Kg.801 di prodotti agroalimentari.