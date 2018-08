“Petrosino Estate 2018”: ecco i prossimi appuntamenti

08/08/2018 17:16:00

Sono sei gli appuntamenti di “Petrosino Estate 2018” in programma tra domani (giovedì 9 agosto) e venerdì (10 agosto). Si partirà domani, alle ore 18, con la manifestazione “Con i bambini…giochi e animazione” a cura dell’associazione Auser, che si terrà nel quartiere San Giuseppe.

Fino alle ore 20 spazio al divertimento per i più piccoli, ma anche alla preparazione e degustazione dei dolci preparati dai residenti. Alle ore 21, invece, in piazza Biscione tornerà l’appuntamento con la “Mostra e mercato dell’artigianato” a cura di Vitalba Manzo, mentre alle ore 21,30, presso l’Oasi Zone, verrà proiettato il film d’animazione “Coco” (2017). Il film, vincitore di due Premi Oscar, è prodotto dalla Pixar e racconta la storia di un ragazzo che vivrà un’avventura per dimostrare il suo amore per la musica.



Venerdì mattina (10 agosto) si festeggerà la Maria Ss. delle Grazie, Santa Patrona di Petrosino, in occasione del quarto anniversario della collocazione della statua nei fondali antistanti Biscione. Alle ore 9 in piazza Biscione, presso il gazebo dell’associazione “Mare Club”, si terrà la celebrazione eucaristica. Successivamente, i sub del “Pinna Nobilis Divers Club” si immergeranno per posizionare una corona di fiori nel luogo a 10 metri di profondità in cui si trova la statua. Sempre venerdì si concluderà l’iniziativa “Laboratori Creativi” organizzata dall’associazione “Gli Amici di Caterina”. Il campus estivo, rivolto ai diversamente abili e agli anziani soli ha preso il via lunedì scorso.

In serata, a partire dalle ore 19, presso l’impianto sportivo Baggianotto sono in programma le ultime due finali e la premiazione del torneo amatoriale di tennis organizzato dalla “Asd Max Sporteam”.