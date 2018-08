Trapani, "Marausa sotto le stelle" il 10 agosto insieme a Jaka

08/08/2018 18:08:00

Promosso dall’ Amministrazione comunale il concerto “Marausa sotto le stelle” del musicista Jaka, che si terrà il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, nella spiaggia di Marausa a partire dalle ore 22.00.



Un evento che vuole essere momento di aggregazione e spensieratezza per vivere un appuntamento tradizionale all’insegna della buona musica con la cornice dei luoghi delle splendida spiaggia di Marausa e pertanto si invita la cittadinanza tutta al rispetto della bellezza e della tutela dei luoghi, ricordando il divieto assoluto di accendere falò dal momento che le forze dell’ordine presiederanno il sito.



L’evento rientra nel programma delle manifestazioni estive patrocinate dal Comune di Trapani in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.