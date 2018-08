Selinunte, per la notte di San Lorenzo "Il Festival dei Colori" al Parco Archeologico

10/08/2018 06:00:00

Il Festival dei Colori al Parco Archeologico di Selinunte. Per la notte stellata di San Lorenzo, a partire dalle ore 19 del 10 Agosto, l’Holi Dance Festival, il più grande Festival dei Colori.



Al tramonto, colori polverizzati si alzeranno al cielo.

Sullo sfondo i Templi, la costa porta d’Europa sul continente africano. Attesi più di 20.000 giovani da tutta Italia. L’11 Agosto sera il concerto di Martin Garrix accompagnato dai fuochi pirotecnici che saliranno al cielo con sullo sfondo la straordinaria location del Tempio Hera. Il 12 l’arrivo di Sean Paul, re del pop latino, vincitore dell’Award.



Caruso: “Il Parco Archeologico di Selinunte è location di eventi di richiamo internazionale in grado di coniugare al meglio l’amore per le arti, la storia, l’archeologia”.



Il Festival dei colori nel Parco Archeologico più grande d’Europa. Per la notte stellata di San Lorenzo, a partire dalle ore 19 del 10 Agosto, l’Holi Dance Festival, il più grande Festival dei Colori, farà tappa al sito archeologico vera porta d’Europa sul Continente africano. Ci sarà una originale e continua esplosione di colori che con i Templi, sulla luce del tramonto, offrirà uno spettacolo visivo davvero unico ed imponente. Colori polverizzati che si alzeranno al cielo e sullo sfondo la costa e il mare di un intenso azzurro, i Templi, la macchia Mediterranea, i colori di questa terra. Nella culla della Civiltà Antica che conta ben 7 aree archeologiche, i giovani provenienti da tutta Italia, attesi più di 20.000, rilanceranno il tema dell’unione.

I colori sono i simboli della diversità, ma la musica è universale ed i giovani ne offriranno testimonianza. Nella notte delle stelle i colori, i Templi, il tramonto e tanti giovani artisti locali e non locali che, selezionati attraverso dei contest, si esibiranno al Parco Archeologico. Il Festival dei Colori darà il via al “Wonders in Selinunte”, a cura di Wonder Manage, per il quale stanno arrivando star internazionali della musica del calibro di Martin Garrix e Sean Paul. Ed è già boom di vendite e grande attesa per i due concerti con Martin Garrix l’11 Agosto e Sean Paul il 12 Agosto. Garrix è il dj numero uno al Mondo, la più giovane superstar della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore, ha venduto milioni di dischi nel mondo. Nato nel 1996, a soli 20 anni aveva già venduto oltre 10 milioni di dischi: “Animals” gli ha permesso di conquistare le vette internazionali. I fuochi pirotecnici, nel cuore della notte dell’11 Agosto, accompagneranno il concerto di Martin Garrix e sullo sfondo il Tempio di Hera.

E proprio nel giorno in cui arriverà Martin Garrix, l’11 Agosto, i giovani parteciperanno a workshop su tematiche riguardanti il Sud Italia, il lavoro, il territorio. L’associazione di studenti fuori sede FuoridiME discuterà su “Sicilia: restare o andare via”. Musica e sociale, dunque saranno insieme.



Poi arriverà il re del pop latino.



Sean Paul, vincitore dell’American Music Award, con la sua voce vellutata il 12 Agosto a Selinunte. Il re del pop latino, l’artista dance hall giamaicano più famoso al mondo che vanta anche un Grammy, sarà al Parco Archeologico di Selinunte Domenica 12 Agosto per uno straordinario concerto che sta già facendo registrare un numero alto di vendite.

Radio ufficiale dell’intero evento sarà Radio 105 con continue dirette dal Parco Archeologico di Selinunte.



«Il Parco Archeologico di Selinunte si conferma sempre più come ideale location di eventi di richiamo internazionale – ha dichiarato Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – in grado di coniugare al meglio l’amore per le arti, la storia, l’archeologia. È il Parco Archeologico più grande d’Europa ed è la porta verso un altro continente quale l’Africa, è sul mare. È il luogo dove sono stati rinvenuti reperti unici in assoluto nella storia della Civiltà Antica ed è un sito in grado di unire popoli, usanze e costumi diversi.

I numeri di questo straordinario sito sono davvero importanti. Infatti abbiamo ben 7 aree archeologiche come l’Acropoli, la Collina di Manuzza, la Collina Orientale, la Collina della Gaggera, il Quartiere Artigianale, il Battistero Bizantino e le Cave di Cusa. È il luogo dove sono stati rinvenuti reperti unici in assoluto nella storia della Civiltà Antica ed è un sito in grado di unire popoli, usanze e costumi diversi».