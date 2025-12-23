Trapani: il pianoforte "On demand" di Francesco Parrino conquista il San Domenico 

23/12/2025 12:00:00

Bohemian Rhapsody che si fonde con Tu scendi dalle stelle. Un accostamento improbabile solo in apparenza, che ha conquistato il pubblico del Complesso San Domenico, dove Francesco Parrino ha portato il suo pianoforte “on demand” per la Festa di Natale del Luglio Musicale Trapanese.

Il pianista, forte di oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha regalato una serata all’insegna del virtuosismo e della partecipazione attiva della platea. In programma composizioni originali, brani natalizi, colonne sonore e grandi successi pop e rock, tutti rivisitati per pianoforte in una chiave personale e coinvolgente.

Il momento più atteso è stato quello dell’improvvisazione sulle richieste del pubblico, vero marchio di fabbrica dell’artista. «Nella mia mente provo a mettere insieme il più possibile i temi – ha spiegato Parrino –. La sfida è accostare brani che magari non ci starebbero bene insieme e invece, con un po’ di giochi e ritocchi armonici, creare mash-up improvvisati che abbiano senso musicale».

Un approccio che affonda le radici in una missione precisa, coltivata negli anni. «È stato un lungo viaggio, partito nel 2011. Ho sempre voluto rendere il pianoforte più accessibile, sfatando l’idea che sia uno strumento aulico e dispendioso. Ho fatto del mio meglio per portare canzoni iconiche e colonne sonore famosissime alla portata di tutti, creando arrangiamenti a orecchio, senza spartiti, trascritti per sole due mani».

Diplomato con lode al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, artista ufficiale Steinway & Sons dal 2020 e presente nel catalogo “Steinway Spirio” con oltre 200 brani, Parrino guarda già al futuro. «Scriverò un altro disco di brani originali, dopo il mio primo album Look Out Look In, uscito il 30 ottobre. E poi nuove collaborazioni e, un domani, magari suonare con un’orchestra».

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si avvia intanto alla conclusione. L’ultimo appuntamento è fissato per il 30 dicembre alle ore 19.00, sempre al Complesso San Domenico di Trapani, con Auguri di Buon Anno: in programma musiche di Johann Strauss figlio, nel bicentenario della nascita, eseguite dall’orchestra dell’Ente diretta dal Maestro Mirco Reina. Un saluto in musica per chiudere l’anno nel segno della grande tradizione.



