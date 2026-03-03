Marsala: i Mezzotono incantano il Teatro Eliodoro Sollima

03/03/2026 16:00:00

Marsala, applausi al Sollima: i Mezzotono incantano senza strumenti

Un teatro pieno, un’orchestra che non c’è – almeno in apparenza – e cinque voci capaci di riempire ogni angolo della sala. Domenica 1 marzo, al Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala, i Mezzotono hanno conquistato il pubblico con uno spettacolo a cappella che ha unito musica, ironia e coinvolgimento diretto della platea.

L’appuntamento rientra nella XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, presieduta da Giuseppe Lo Cicero, un cartellone articolato in 18 concerti sostenuto dal Comune di Marsala e patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo.

Voci che diventano orchestra

I Mezzotono, formazione pugliese conosciuta come la “Piccola orchestra italiana senza strumenti”, hanno trasformato il minimalismo vocale in uno spettacolo dal forte impatto scenico.

Sul palco Chiara Ceo, Grazia Lombardi, Fabio Lepore, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli. Nessuno strumento, solo corde vocali e una costruzione sonora capace di riprodurre ritmi, armonie e perfino effetti orchestrali.

Fin dalle prime battute il dialogo con il pubblico è stato continuo. Battute, improvvisazioni e mimica hanno reso la serata una vera festa collettiva, con il Sollima coinvolto in prima persona.

Un viaggio tra Morricone e Battisti

Il repertorio ha spaziato tra generi e epoche. Dalla suggestione di “Gracias a la Vida” di Violeta Parra al Medley Brazil, passando per le emozioni di “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone e “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Spazio anche al pop con un medley dedicato a Lucio Battisti e alla brillante “Cime de Rape”, che ha strappato risate e applausi.

Il bis, richiesto a gran voce, è stato affidato a “Buonasera signorina” di Fred Buscaglione, interpretata con energia e spirito swing, chiudendo la serata tra applausi prolungati.

La stagione continua

La prima parte della stagione si svolge al Sollima, mentre per l’autunno sono previsti due appuntamenti speciali al Teatro Impero: l’11 ottobre con il soprano Susanna Rigacci, storica voce delle colonne sonore morriconiane, e il 22 novembre con il jazzista Lino Patruno.

Il prossimo concerto al Sollima è in programma il 15 marzo alle 18 con il duo formato dal soprano Ilaria Iaquinta e dal pianista Giacomo Serra.

La risposta del pubblico di Marsala conferma l’interesse per una stagione che, anno dopo anno, continua a dare centralità al Teatro Sollima nel panorama culturale cittadino.



