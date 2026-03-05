Sezioni
05/03/2026 14:12:00

“Camicette Bianche – Il Musical” al Teatro Impero di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/camicette-bianche-il-musical-al-teatro-impero-di-marsala-450.jpg

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21, il Teatro Impero di Marsala ospiterà lo spettacolo “Camicette Bianche – Il Musical”, scritto e diretto da Marco Savatteri. L’evento è organizzato da HE Eventi con il patrocinio del Comune di Marsala.

Il musical è tratto dal libro “Camicette Bianche” di Ester Rizzo e racconta la storia di Clotilde Terranova, giovane lavoratrice siciliana morta nell’incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist Company di New York nel 1911, tragedia che costò la vita a decine di operaie.

Lo spettacolo ricostruisce il contesto dell’emigrazione siciliana verso gli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, attraverso una narrazione corale che intreccia vicende personali, lavoro e condizioni sociali dell’epoca. In scena ventuno performer, con una struttura narrativa che alterna parti recitate e musicali.

Le musiche accompagnano il racconto con riferimenti alla tradizione popolare e al repertorio italiano, contribuendo a ricostruire l’atmosfera del periodo storico in cui si svolgono i fatti narrati.

I biglietti sono disponibili con tre fasce di prezzo: 20 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo settore e 10 euro per la galleria. L’acquisto è possibile anche online tramite il circuito TicketOne.









