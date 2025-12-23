Marsala: RMC101 trasmette anche quest’anno “Music For Italy”

23/12/2025 15:00:00

Anche quest’anno RMC101 aderisce al progetto Music For Italy, confermandosi tra le emittenti protagoniste delle due grandi maratone musicali firmate Syndimedia per le festività di fine anno. La Christmas Mix Marathon del 24 dicembre e la New Year Mix Marathon del 31 dicembre accompagneranno le notti di Natale e Capodanno con una programmazione esclusiva a partire dalle ore 23, trasmessa in reti unificate su oltre 35 radio italiane.



Syndimedia annuncia due appuntamenti speciali dedicati alle festività di fine anno con il progetto Music For Italy: la Christmas Mix Marathon del 24 dicembre e la New Year Mix Marathon del 31 dicembre, due maratone musicali pensate per valorizzare la musica elettronica e il lavoro dei dj coinvolti, garantendo qualità editoriale e continuità di ascolto durante momenti chiave del palinsesto radiofonico.

I due eventi saranno trasmessi in contemporanea su oltre 35 radio italiane, tra cui RMC101, offrendo una programmazione continua e curata, capace di unire contenuti esclusivi e una distribuzione coordinata su scala nazionale.

Le Mix Marathon rientrano nel progetto Music For Italy, iniziativa editoriale che mira a rafforzare il legame tra radio e artisti attraverso format professionali, contenuti dedicati e sistemi di distribuzione evoluti, ponendo la radio al centro di un ecosistema moderno e condiviso.

Music For Italy nasce da un’idea di Francesco Borbone, CEO e fondatore di Syndimedia. Originario di Giardini Naxos, Borbone si avvicina al mondo della radio in giovane età, maturando le prime esperienze all’interno di una radio legata a una chiesa del suo paese, dove sviluppa interesse e competenze nel linguaggio radiofonico.

Nel 2012 fonda House Club Set, primo format radiofonico strutturato come network, con una rete di 310 radio FM tra Italia, Belgio e Francia, anticipando nuove logiche di diffusione e collaborazione nel settore. Un progetto cresciuto fino a diventare uno dei circuiti radiofonici più estesi del panorama italiano, con una presenza in tutta Europa e in Paesi come Russia, Sud Africa, Canada, Stati Uniti e Sud America.



