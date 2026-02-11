Campobello: successo al Cine Teatro Olimpia per Claudia Gerini e Giandomenico Anellino

11/02/2026 16:30:00

Successo di pubblico per lo spettacolo “Unplugged d’autore”, che ha aperto la rassegna “Il Bello di Sicilia 3”, promossa anche quest’anno dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.

Cine-teatro Olimpia gremito, ieri sera, a Campobello di Mazara, per Claudia Gerini protagonista di “Unplugged d’autore”, uno spettacolo di musica, parole ed emozioni accompagnato dalla straordinaria chitarra del musicista romano Giandomenico Anellino.

Una performance intima e raffinata che ha mostrato l’artista romana in una veste inedita di attrice-cantante, capace di incantare il pubblico con una presenza scenica intensa, elegante e al tempo stesso graffiante. Un viaggio musicale attraverso la grande canzone d’autore italiana, con omaggi a icone come Lucio Battisti, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Franco Califano e Loredana Bertè.

Applauditissimo anche Giandomenico Anellino, già più volte protagonista sul palco dell’Olimpia, dove ha sempre conquistato il pubblico. Ieri sera ha accompagnato con il suo talento e la sua sensibilità musicale la carismatica Gerini, contribuendo al successo della serata.

Il pubblico ha decretato con lunghi applausi il successo dell’evento inaugurale della terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara e il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani.

Soddisfazione è stata espressa sul palco dal sindaco Giuseppe Castiglione, che ha ringraziato gli artisti e si è complimentato per la straordinaria performance.

«Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato i direttori artistici Piero Di Stefano e Giacomo Maltese – del successo riscosso da questo primo spettacolo, che ha suscitato grande apprezzamento e partecipazione. Vedere il teatro gremito e leggere emozione negli occhi del pubblico rappresenta il meritato riconoscimento per un’artista come Claudia Gerini, capace di coinvolgere con carisma e talento, qualità che le vengono riconosciute in tutta Italia».



