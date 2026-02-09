Barbara Foria porta a Trapani “Basta un filo di rossetto...!”

09/02/2026 15:26:00

Arriva al Cine Teatro Ariston la comicità dell’attrice napoletana Barbara Foria, in scena con “Basta un filo di rossetto...!”. L’appuntamento è per venerdì 13 febbraio, alle 21.00, in Corso Italia 4.

Lo spettacolo racconta – in chiave ironica – la vita di una cinquantenne “3.0”, alle prese con sfide, contraddizioni e bilanci personali. Il rossetto diventa il filo conduttore della serata: un simbolo di potere, libertà, allegria e sensualità, capace di cambiare prospettiva e, almeno per una sera, il modo di stare al mondo.

Tra ex, suocere e chili di troppo

In scena, Barbara Foria porta un “diario” comico fatto di episodi e osservazioni quotidiane: aneddoti su ex, suocere, chili di troppo, umore e ormoni, con l’idea che “un tocco di colore sulle labbra” possa aiutare ad affrontare le giornate con un sorriso. Il tono resta quello dichiarato dal comunicato: brillante e diretto, con l’obiettivo di trasformare le fragilità in materia di racconto.

Chi è Barbara Foria

Barbara Foria ha preso parte a programmi televisivi su Rai, La7 e Comedy Central. Il primo grande riscontro arriva con il one woman show “Sto matrimonio non sa…d’affare!”. Nel 2012 entra nel cast di Colorado, conquistando il pubblico con monologhi irriverenti. Pur con impegni televisivi, ha continuato l’attività teatrale nei palcoscenici di tutta Italia.

Biglietti: dove comprarli

Botteghino del Cine Teatro Ariston , Cinema Royal e Cinema Diana (dalle 18.00 alle 23.00 ).

del , e (dalle alle ). Online su LiveTicket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani (Bonus Cultura utilizzabile solo online).

Info utili

Email: info@cineteatroariston.trapani.it

Telefono: 0923 364261 (attivo 18.00–23.00, tranne lunedì)

WhatsApp: 389 6275308

Sito: www.cineteatroariston.trapani.it

Social: @cineteatrotrapani



