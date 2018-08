Rifiuti, altri 3 mesi di tempo ai Comuni siciliani per la raccolta differenziata

11/08/2018 11:05:00

Un po' di respiro ai Comuni siciliani che ancora non sono arrivati al 30% di raccolta differenziata. Niente commissariamento, al momento, per quelle amministrazioni che non hanno adottato le procedure necessaria per raggiungere questa soglia. Questi comuni hanno altri 3 mesi di tempo per mettersi in ordine con la raccolta rifiuti.



Governo regionale ha infatti deciso di assegnare ulteriori 90 giorni di proroga per attuare tutte le procedure per introdurre la raccolta differenziata e per l'invio fuori regione dei rifiuti indifferenziati.

Il presidente della Regione, Nello Musimeci, ha infatti firmato una nuova ordinanza in tema di rifiuti che modifica ciò che era stato deciso lo scorso 7 giugno.

“Vogliamo sostenere e incentivare i comuni che concretamente dimostrino di volersi adoperare per aumentare la percentuale di raccolta differenziata”, ha detto il presidente siciliano”.