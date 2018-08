Musica, cinema, teatro e tanto altro. Gli appuntamenti del fine settimana

11/08/2018 06:00:00

Trapani

Continuano gli appuntamenti con InChiostro d’Autore, la rassegna letteraria curata dal giornalista e scrittore trapanese, Marco Rizzo, e patrocinata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Sabato 11 agosto, alle ore 19.00, ospite di InChiostro d’Autore sarà Alberto Mattioli, critico musicale per la Stampa, che proporrà un punto di vista insolito su Giuseppe Verdi, con il suo libro “Meno grigi, più Verdi. Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani”. Nell’appassionante saggio, edito da Garzanti, si indaga su come il compositore de La Traviata abbia saputo dipingere una nazione con i suoi pregi e difetti. Un fil rouge tra InChiostro d’Autore e la 70a stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, che vede protagonista indiscusso il compositore Giuseppe Verdi. Nei prossimi giorni, infatti, andranno in scena, al Teatro Open Air “Giuseppe Di Stefano”, a Trapani, La Traviata (12-14 agosto) e l’Aida (19 agosto).

L’incontro si svolgerà L'11 agost0 a partire dalle ore 19.00 presso il Chiostro Ovest del Complesso Monumentale di San Domenico, nella Piazzetta San Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.

MENO GRIGI, PIÙ VERDI. COME UN GENIO HA SPIEGATO L’ITALIA AGLI ITALIANI

Giuseppe Verdi è il più celebre e popolare tra gli operisti: i suoi melodrammi continuano a essere rappresentati nei teatri di tutto il mondo. Ma Verdi è stato anche qualcosa di più: insieme a pochi altri grandi compatrioti (Machiavelli, Leopardi, Fellini) ha saputo descrivere gli italiani non per come credono di essere, ma per come sono veramente. Le opere del genio di Busseto sono i modelli dei nostri (tanti) vizi e delle nostre (poche) virtù. Nei suoi capolavori ritroviamo atmosfere, situazioni e istituzioni che sono, nel bene e nel male, tipicamente italiane: la famiglia, il rapporto con le donne e con la Chiesa, la noia della provincia, il ruolo degli intellettuali, il peso del denaro.

INCHIOSTRO D’AUTORE

La rassegna InChiostro d’Autore, patrocinata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, ha riconsegnato alla città il Chiostro di San Domenico riempiendolo di libri, parole, grandi autori e un pubblico attento. Nel corso delle sue tre edizioni ad oggi (due estive e una invernale) il curatore Marco Rizzo ha intervistato autori del calibro di Concita De Gregorio, Nicola Lagioia, Adriano Sofri, Gipi, Benedetta Tobagi, Giorgio Fontana, Davide Camarrone, Enrico Deaglio, Roberto Recchioni, Francesca Fornario, Salvo Toscano e altri ancora.

MARCO RIZZO

Giornalista e scrittore, ha sceneggiato i fumetti sulle vite di Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Marco Pantani, Che Guevara e altri ancora, in libri pubblicati anche all’estero e vincitori di premi internazionali. I suoi ultimi libri, il romanzo Lo scirocco femmina (Laurana) e il reportage a fumetti Salvezza (Feltrinelli) hanno riscosso un notevole successo di critica e pubblico.

Domenica 12 agosto e martedì 14 agosto alle ore 21.00, va in scena il terzo appuntamento della 70a Stagione Lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese con l’opera La Traviata, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi.

La regia è affidata ad Andrea Cigni, le scene e i costumi a Tommaso Lagattolla. Sul podio Andrea Certa, maestro del coro è Fabio Modica. Un cast di straordinario spessore, formato da giovani ed affermati cantanti.Violetta Valery, Francesca Sassu, Flora Bervoix, Valeria Tornatore,Annina, Laura Cherici, Alfredo Germont, Matteo Lippi, George Germont, Sergio Vitale, Gastone, Bruno Lazzaretti, Il Barone Douphol, Fabio Cucciardi, Il Marchese, Giovanni La Commare, Il Dottor Grenvil, Mauricio Garcia, Giuseppe Rosario Zuccaro, Un Domestico, Fabrizio Persico, Un Commissionario, Stefano Lo Greco.

Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, è la terza opera della famosa “trilogia popolare” (con Il Trovatore e Rigoletto) ed una delle partiture musicali più dense di interiorità psicologica di tutto il teatro d’opera romantico. Si impone, in quest’opera, un nuovo tipo di lirismo drammatico fondato sul dolore, sulla tenerezza, sull’amore, sulla rassegnazione.

Costo biglietti: da 40 a 10 euro.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile rivolgersi al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Sarà possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.lugliomusicale.it o presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Promozioni

L’Ente Luglio Musicale Trapanese aderisce alla Carta del Docente. Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Luglio Musicale utilizzando i bonus del governo.

Valderice

La donna, amorevole e ingannevole, divina e diabolica, sensuale e materna, schiava o padrona, epicentro di una narrazione accompagnata dall'eloquenza della musica. Ospite e narratore d'eccezione del quinto appuntamento di “Terrazza d’Autore”, in programma sabato, 11 agosto, alle 19, al Molino Excelsior di Valderice, è Alfio Patti, aedo dell’Etna.

Poeta e cantautore, direttore della rivista culturale “Incontri”, da oltre un trentennio si occupa di lingua e poesia siciliana fornendo un notevole contributo al rinnovamento di entrambe. Numerosissime le sue pubblicazioni.

Gli spettacoli e le conferenze di Patti hanno portato la storia e il fascino della cultura popolare siciliana oltre che nel resto d’Italia anche in Australia, Messico, Francia, Argentina e Sudafrica in seguitissime narrazioni-spettacolo che hanno fatto di lui l'ambasciatore del folklore siciliano nel mondo.

Un incontro imperdibile che la rassegna culturale - curata da Ornella Fulco e Stefania La Via per Fondazione Pasqua2000 - propone con le piccole grandi storie che hanno costruito la nostra identità e la nostra cultura.

L’ingresso è libero.



Marsala

SABATO 11

- Complesso San Pietro (ore 21,30) CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO, proiezione film

DOMENICA 12

- Complesso San Pietro (ore 21,30) MAMMA MIA !, proiezione film.

Domenica 12 agosto alle 20:15 e alle 22:15 in replica va in scena al Convento de Carmine lo spettacolo dell'associazione culturale Arco "Il mio canto libero" . Un tuffo nella storia e nella musiche di un periodo che ha segnato la vita della nostra nazione . In scena ci saranno Ugo Rosano, Emilio Vinci, Giacomo Frazzitta e Roberta Urso alle voci, Francesco Rallo al pianoforte, Gioacchino Lamia alla batteria, Peppe Lo Grasso al basso e Aldo Bertolino alla tromba.

“Petrosino Estate 2018”

Proseguono a pieno ritmo gli appuntamenti di “Petrosino Estate 2018, il cartellone di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone. Sabato 11 agosto, a partire dalle ore 21, in piazza Biscione sarà protagonista la danza moderna, con il saggio di fine anno del centro studio di Rossana Valenti. Domenica 12 agosto, invece, alle ore 21 sul palco allestito in piazza Biscione la compagnia teatrale “Sipario” porterà in scena la commedia intitolata “Ti Cantu un Cuntu”.

Cave di Cusa

Domenica 12 agosto, ore 21:30 a Baglio Florio presso Cave di Cusa, si chiuderà la Rassegna “A VENTU… ABBENTU” con lo straordinario concerto “AIRES DE TANGO” che vede protagonista ALEJANDRA BERTOLINO GARCIA e i suoi musicisti e tangheri. Uno spettacolo appassionato; un viaggio nella storia e nell'universo del tango che coinvolge il pubblico fuori dai sentieri comunemente battuti. Energia, magia e ritmo travolgente si fondono in un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino, attraverso Borges e Piazzolla. Il concerto è un viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare. In scena anche i meravigliosi tangheri.



Selinunte

Dopo la notte delle stelle del 10 agosto è la volta di tanti giovani artisti locali e non locali che, selezionati attraverso dei contest, si esibiranno al Parco Archeologico. Il Festival dei Colori darà il via al “Wonders in Selinunte”, a cura di Wonder Manage, per il quale stanno arrivando star internazionali della musica del calibro di Martin Garrix e Sean Paul. Ed è già boom di vendite e grande attesa per i due concerti con Martin Garrix l’11 Agosto e Sean Paul il 12 Agosto.

Garrix è il dj numero uno al Mondo, la più giovane superstar della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore, ha venduto milioni di dischi nel mondo. Nato nel 1996, a soli 20 anni aveva già venduto oltre 10 milioni di dischi: “Animals” gli ha permesso di conquistare le vette internazionali.

I fuochi pirotecnici, nel cuore della notte dell’11 Agosto, accompagneranno il concerto di Martin Garrix e sullo sfondo il Tempio di Hera. E proprio nel giorno in cui arriverà Martin Garrix, l’11 Agosto, i giovani parteciperanno a workshop su tematiche riguardanti il Sud Italia, il lavoro, il territorio. L’associazione di studenti fuori sede FuoridiME discuterà su “Sicilia: restare o andare via”. Musica e sociale, dunque saranno insieme.



Poi arriverà il re del pop latino.



Sean Paul, vincitore dell’American Music Award, con la sua voce vellutata il 12 Agosto a Selinunte. Il re del pop latino, l’artista dance hall giamaicano più famoso al mondo che vanta anche un Grammy, sarà al Parco Archeologico di Selinunte Domenica 12 Agosto per uno straordinario concerto che sta già facendo registrare un numero alto di vendite.

Mazara del Vallo

Torna la grande musica e il Soul con la Joe Castellano Band. Sabato 11 Agosto la mitica band sarà protagonista a Mazara del Vallo in Piazza della Repubblica dalle 22,00 con l’ultima tappa della prima parte del Summer Tour, un viaggio dal Blues puro, al Soul, all’R&b, al Latin Soul di cui Joe Castellano è uno dei più grandi interpreti livello internazionale, avendo collaborato nella sua ormai lunga carriera con nomi quali: Solomon Burke, Blues Brothers, Earth Wind & Fire e mille altri ancora. A Mazara sarà presente tutta l’‘Artiglieria pesante’ della Joe Castellano Band.

Si esibiranno sul palco di Piazza della Repubblica i bravissimi musicisti che fanno parte del Summer Tour 2018 e della Band: Joe Castellano (Piano, Band Leader, Direzione Musicale), Rodolfo Pagano (Tastiere), Massimo Cusumano (Chitarre), Salvatore Alderuccio (Basso), Cristian Falzone (Batteria), Amedeo Maniglia (Trombone), Sal Cacciatore (Tromba), Roberto Crivello (Tromba), Claudio Giambruno (Sax Tenore), Ivana Baldo (Backgr. Vocal), Laeh Jones (Lead Vocal) e Derrick Alexander (Lead Vocal). Se per Laeh Jones, pluri nominata per Grammy e Stellar Awards nel Gospel, è un ritorno a Mazara, un esordio è invece per Derrick Alexander, anche lui ottimo cantante dello Show ‘Sweet Soul Music Revue’ che ripercorre i grandi successi della leggendaria Motown, e che quest’anno sostituisce nella Band di Joe Castellano, lo storico cantante Gordon Metz, alle prese con una convalescenza post operatoria.

Dodici elementi sul palco, per quella che è considerata universalmente nel mondo, come l’ultima grande Soul/R&b Band originale oggi esistente in Europa e che esporta la propria musica in tutti i Continenti. Joe Castellano, che festeggia quest’anno 25 anni di Super Blues Band e 35 anni di attività sui palchi, è stato in concerto, o ha ospitato nella Band, alcuni dei più grandi nomi del panorama Blues & Soul mondiale.

Appuntamento dunque in Piazza della Repubblica, Sabato 11 Agosto alle 22,00 con la grande musica della Joe Castellano Band





Calatafimi-Segesta

Artigianato, food, arte ed eccellenze siciliane il 12 e 13 agosto. Un ecomuseo che racconta la Sicilia degli inizi del ‘900. Un villaggio delle tradizioni, allestito nel quartiere antico della “Circiara”, dove il visitatore si troverà proiettato indietro nel tempo, tra le tante scene di vita contadina e le antiche botteghe artigiane. Svariate saranno le degustazioni, nell’armonia data dalle diverse performance folcloristiche. Le creazioni artigianali e i prodotti agricoli saranno esposti dalle aziende che ancora oggi mettono in risalto la cultura e la biodiversità siciliana.

Parcheggio ed ingresso gratuito

Gibellina

Ritornano le iniziative estive di arte, cultura e spettacoli a Gibellina, in particolare ritorna “Il cinema sotto le stelle” che quest’anno propone la proiezione di nove films di autori internazionali.

Da segnalare la proiezione dell’11 agosto, una serata dedicata al cinema che racconta l’arte. Quest’anno il racconto cinematografico è dedicato a Vincent Van Gogh con il film animato “Loving Vincent”, la proiezione sarà preceduta da una degustazione di vini delle “Tenute Orestiadi”.