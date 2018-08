11/08/2018 13:00:00

Domenica 12 agosto alle 20:15 e alle 22:15 in replica va in scena al Convento de Carmine lo spettacolo dell'associazione culturale Arco "Il mio canto libero" . Un tuffo nella storia e nella musiche di un periodo che ha segnato la vita della nostra nazione . In scena ci saranno Ugo Rosano, Emilio Vinci, Giacomo Frazzitta e Roberta Urso alle voci, Francesco Rallo al pianoforte, Gioacchino Lamia alla batteria, Peppe Lo Grasso al basso e Aldo Bertolino alla tromba .