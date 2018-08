Pauroso incidente sulla A29 nei pressi di Salemi. Tre auto distrutte, nove feriti

12/08/2018 10:14:00

Pauroso incidente ieri pomeriggio sull'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Gallitello. Tre auto coinvolte, nove feriti, di cui una donna in gravissime condizioni.



Ed è ancora la sosta in corsia d'emergenza la causa del tamponamento, dopo l'incidente di pochi giorni fa nei pressi di Castelvetrano.

Un Suv infatti si è accostato per un guasto in corsia d'emergenza. A bordo una famiglia, che viaggiava in compagnia di un'altra auto, che visto il guasto si è accostata anche lei in corsia d'emergenza. Due famiglie di Catania che venivano a trascorrere le ferie in provincia di Trapani. Nel frattempo sopraggiungeva un'altra auto con a bordo un'altra famiglia con una bimba di un anno. Lo scontro è stato violentissimo. La donna a bordo della Ford che ha tamponato le due auto in sosta si trova in prognosi riservata al Civico di Palermo. Gli altri sono stati tutti trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Feriti anche i bambini, ma non in maniera grave. Sul posto oltre ai sanitari del 118 la Polizia Stradale e i Carabinieri che indagano sul sinistro.