Cronaca

» Incidenti
03/03/2026 09:05:00

Salemi, oggi l’ultimo saluto ad Alessio Minore: una comunità stretta nel dolore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772518108-0-salemi-oggi-l-ultimo-saluto-ad-alessio-minore-una-comunita-stretta-nel-dolore.jpg

Il sorriso luminoso, la passione per le moto, l’amore per la famiglia. Oggi Salemi si ferma per dare l’ultimo saluto ad Alessio Minore, il giovane morto in un tragico incidente stradale in contrada Gorgazzo.

 

Aveva 36 anni. Era in sella alla sua Suzuki quando, intorno alle 20, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica lungo la statale 188. Indossava il casco, ma l’impatto è stato fatale.

 

Il dolore della famiglia

 

Alessio lascia la moglie Rebecca e le figlie Rachel, di 4 anni, e Ashley, di appena 2. Una famiglia giovane, costruita con impegno e affetto. Solo cinque anni fa aveva sposato Rebecca, iniziando insieme a lei un percorso fatto di sogni, sacrifici e progetti.

 

Di recente aveva intrapreso un nuovo lavoro come operaio nel settore dei pannelli solari, un traguardo che rappresentava per lui una conquista importante. In passato aveva lavorato come fruttivendolo, gestendo due negozi di frutta e verdura con il padre e uno dei fratelli.

 

Accanto a lui, oggi, ci saranno anche i fratelli e le sorelle: Giorgia, Christian, Manuel, Alessio e Isabella. Per tutti era un punto di riferimento. Un fratello presente, affettuoso, sempre pronto a sostenere e proteggere.

 

Un ragazzo generoso e solare

 

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo generoso, disponibile, capace di regalare sorrisi e leggerezza anche nelle giornate più difficili. Amava le moto fin da ragazzo, una passione che lo accompagnava da sempre, ma che viveva con prudenza e responsabilità.

 

Era legato profondamente ai suoi nipotini, con cui aveva un rapporto speciale. E per le sue bambine era un papà presente, attento, innamorato.

 

L’ultimo saluto

 

I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 presso la Chiesa della Confusione di Salemi. Sarà una giornata di lutto per l’intera comunità, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia Minore con messaggi, abbracci e silenzi carichi di dolore.

 

Le cause precise dell’incidente restano in corso di accertamento. Ma oggi, più di ogni ricostruzione tecnica, a parlare è il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto.

Salemi saluta Alessio. E lo fa con il ricordo di quel sorriso che in tanti non dimenticheranno.

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

