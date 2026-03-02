Sezioni
Cronaca

» Incidenti
02/03/2026 06:28:00

Salemi, tragedia in contrada Gorgazzo: muore a 35 anni Alessio Minore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772429397-0-salemi-tragedia-in-contrada-gorgazzo-muore-a-35-anni-alessio-minore.jpg

Un boato nella sera, poi le sirene. E il silenzio che resta quando la strada si prende una vita.
 

È accaduto intorno alle 20:30 di ieri sera, 1 Marzo,  in contrada Gorgazzo, nel territorio di Salemi. A perdere la vita è stato Alessio Minore, 35 anni, giovane salemitano che viaggiava in sella alla sua moto.

 

 

L’impatto contro un palo dell’illuminazione

 

 

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua Suzuki, andando a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’urto sarebbe stato particolarmente violento. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto sul colpo, nonostante l’uso del casco.

 

I soccorsi e i rilievi

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale di Salemi, i Carabinieri e la Protezione civile.

La polizia municipale, sotto la direzione del comandante Alessi, ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono ancora noti ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Non si esclude che alla base dell’incidente possa esserci stata una velocità non moderata, ma saranno gli accertamenti a chiarire ogni aspetto.

 

La salma a disposizione della Procura

 

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Salemi ed è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Marsala.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomento e dolore in una comunità che, ancora una volta, si trova a fare i conti con una tragedia della strada.









