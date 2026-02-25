Sezioni
25/02/2026 19:26:00

Mazara, scontro auto-scooter all’incrocio di Val di Noto: feriti una minorenne e un 19enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772044316-0-mazara-scontro-auto-scooter-all-incrocio-di-val-di-noto-feriti-una-minorenne-e-un-19enne.jpg

Brutto incidente nel pomeriggio a Mazara del Vallo. Intorno alle 16,30, all’incrocio tra la SS115 e via Val di Noto, si sono scontrati un’auto e uno scooter: feriti i due ragazzi a bordo del ciclomotore, trasportati d’urgenza in ospedale.

Coinvolti una Opel Meriva guidata da una giovane donna e uno scooter Scarabeo con in sella un 19enne e una 17enne. Secondo una prima ricostruzione, l’auto percorreva la statale 115 in direzione obelisco e, con semaforo verde, stava svoltando a sinistra verso via Val di Noto. Dalla corsia opposta, sempre sulla SS115, sopraggiungeva lo scooter diretto verso viale Africa.

 

L’impatto è avvenuto al centro dell’incrocio ed è stato violento. Ad avere la peggio i due giovani. Il 19enne, che indossava il casco, avrebbe riportato la frattura di una gamba e diverse contusioni. Più serie le condizioni della 17enne, che avrebbe battuto la testa contro il parabrezza dell’auto, riportando un trauma cranico. 

 

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, dove sono sottoposti ad accertamenti.

Illesa ma sotto shock la conducente dell’auto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi e per regolare il traffico in uno dei punti più trafficati della SS115.

 









