Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
24/02/2026 14:13:00

Marsala: un uomo investito da un'auto in via Trapani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/marsala-un-uomo-investito-da-un-auto-in-via-trapani-450.jpg

Momenti di tensione in via Trapani, di fronte al Bar Oasi, dove un uomo è stato investito, pochi minuti fa da un’auto. Attualmente il ferito si trova a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

 

Anche ieri a Marsala, nella tarda mattinata, un uomo è stato investito da un'auto al Lungomare Maltese, nella zona antistante Piazza Unità d'Italia (potete leggere qui l'articolo di Tp24). 

 

E riguardo all'incidente di ieri, ci ha scritto un lettore di Tp24, Tonino, che ci segnala la pericolosità del tratto di strada, dove ieri è avvenuto l'incidente, inviandoci anche le foto che vedete qui sotto e di lato.  "Lì è molto pericoloso - ci dice - le strisce pedonali sono completamente sbiadite, e proprio il giorno prima ho notato che non si vedono e che dovrebbero essere ridipinte". 

 

 









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...