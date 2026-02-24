Marsala: un uomo investito da un'auto in via Trapani 

24/02/2026 14:13:00

Momenti di tensione in via Trapani, di fronte al Bar Oasi, dove un uomo è stato investito, pochi minuti fa da un’auto. Attualmente il ferito si trova a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Anche ieri a Marsala, nella tarda mattinata, un uomo è stato investito da un'auto al Lungomare Maltese, nella zona antistante Piazza Unità d'Italia (potete leggere qui l'articolo di Tp24).

E riguardo all'incidente di ieri, ci ha scritto un lettore di Tp24, Tonino, che ci segnala la pericolosità del tratto di strada, dove ieri è avvenuto l'incidente, inviandoci anche le foto che vedete qui sotto e di lato. "Lì è molto pericoloso - ci dice - le strisce pedonali sono completamente sbiadite, e proprio il giorno prima ho notato che non si vedono e che dovrebbero essere ridipinte".



