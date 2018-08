Gli incentivi "Resto al Sud" anche per le assunzioni over 35

12/08/2018 14:29:00

Incentivi per “Resto al Sud” anche per gli over 35. E' una delle misure del “pacchetto Sud” prevista nella legge di Bilancio del governo nazionale.

Le coperture per estendere gli incentivi pare ci siano già, si sta valutando l'ipotesi di renderle permanenti. Si tratta della decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato al Sud (al 100% fino a un tetto di 8.060 euro).

Se non estesa per i prossimi anni questo regime agevolato scadrebbe già nel 2018.

«Nella legge di Bilancio ci saranno misure specifiche per il Sud e altre che, nel riguardare tutto il Paese, potranno avere un impatto positivo anche e soprattutto per il Mezzogiorno. Per quanto attiene alle mie specifiche competenze dirette, il caposaldo resta l’introduzione del 34% degli investimenti ordinari da destinare al Sud». Lo dice il ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi contattata dall’ANSA.