Formazione Regionale, in Sicilia si va verso l’attuazione dei contratti nazionali 

22/05/2024 10:30:00

Il Segretario Regionale della CONFSAL, Cipriano Sciacca, ha espresso grande soddisfazione per l'introduzione delle nuove linee guida per la regolamentazione dei contratti di lavoro nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Sicilia. Un traguardo significativo è stato raggiunto durante l'ultimo incontro con l'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali di categoria.

Pubblicazione Obbligatoria dei Bandi di Selezione

Uno dei punti salienti delle nuove linee guida è l'obbligatorietà della pubblicazione dei bandi di selezione del personale e delle relative graduatorie sui siti dipartimentali. Questa misura mira a garantire maggiore trasparenza e equità nelle procedure di selezione dei docenti per i percorsi IeFP e di formazione professionale.

Concertazione Sindacale e Nuovo Contratto Collettivo

Cipriano Sciacca ha dichiarato: "È un piccolo grande passo verso l’applicazione in Sicilia del nuovo contratto collettivo nazionale che gestisce con equità i rapporti fra ente e dipendente, riconoscendo le competenze del personale della formazione professionale e l’assegnazione degli incarichi agli aventi diritto." Questo risultato è frutto di una concertazione sindacale congiunta tra CONFSAL, CGIL Sicilia, CISL Scuola Sicilia e UIL Scuola Sicilia, segnando la fine di anni di contratti sfavorevoli per il personale.

Dettagli dell'Incontro con l'Assessore

Il verbale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 17 maggio 2024 riporta l'impegno dell'Assessore regionale a standardizzare le procedure selettive e a elaborare misure specifiche per migliorare i percorsi IeFP, tenendo conto delle criticità sociali, economiche e culturali dell’utenza di riferimento. Inoltre, saranno studiate modalità per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro dipendente per alcune figure professionali, coinvolgendo anche il competente Assessorato del Lavoro.

Importanza del Sistema IeFP

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Sicilia si articola in percorsi triennali e quadriennali, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale e comunitario. Questi percorsi sono fondamentali per garantire ai giovani siciliani la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Impegno Continuo delle Organizzazioni Sindacali

Le organizzazioni sindacali di categoria continueranno a sollecitare l’Assessorato Regionale affinché il nuovo contratto collettivo nazionale sia applicato anche in Sicilia. Michele Vivaldi (FLC CGIL Sicilia) ha sottolineato l'importanza di vigilare non solo sulla protezione del personale, ma anche sul buon funzionamento della formazione professionale, essenziale per la salvaguardia degli utenti siciliani che si affacciano al mondo del lavoro.